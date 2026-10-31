OddRe:、ファーストアルバム『OddRe:』2027年1月リリース

OddRe:が、ファーストアルバム『OddRe:』を2027年1月6日にリリースすることを発表。あわせて、新たなアーティスト写真も公開された。

AirA（Vo）、ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（Ba/Vo）、SOI ANFIVER（Gt/Comp/Trackmaker）からなる3ピースバンド、OddRe:。ロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスなど多彩なジャンルを横断する独自のサウンドを武器に、2025年6月より本格的にライブ活動を開始。同年8月には「SUMMER SONIC 2025」に出演するなど、活動の幅を急速に広げてきた。2026年2月にはIRORI Records / PONY CANYONからのメジャーデビューを発表し、この度初のフルアルバムをリリースする。

自身のバンド名を冠した本作には、「Revival」「睡る君」「黄泉還」などの既発曲に加え、新曲も収録予定。また、10月30日に開催された全国ツアー初日・東京LIQUIDROOM公演では、アルバム収録曲「AXEL」（読み：アクセル）をサプライズ披露し、10月31日に先行配信することも発表された。「AXEL」は、疾走感のあるビートとクールなギターリフに、気だるさを帯びたボーカルが絡み合うクラシックなファンク＆ディスコナンバーとなっている。

全国ツアー『OddRe: JAPAN TOUR 2026 "UNDERGROUND MIRRORBALL"』は、全国7都市を巡る本公演に加え、2027年1月8日東京・Spotify O-EASTでの追加公演もソールドアウト。2027年1月6日大阪・GORILLA HALL追加公演のみ、現在チケット先行受付中となっている。

＜リリース情報＞

OddRe:

先行配信シングル「AXEL」

2026年10月31日（土） 配信リリース

https://oddre.lnk.to/axel

OddRe:

1st Album『OddRe:』

発売日：2027年1月6日（水）

http://OddRe.lnk.to/1stAL_CD

＜ライブ情報＞

「OddRe: JAPAN TOUR 2026 ”UNDERGROUND MIRRORBALL”」

2026年10月30日（金）

東京・LIQUIDROOM

開場18:15 / 開演19:00

2026年11月1日（日）

北海道・cube garden

開場17:00 / 開演17:30

2026年11月12日（木）

福岡・DRUM Be-1

開場18:30 / 開演19:00

2026年11月14日（土）

広島・SIX ONE Live Star

開場17:00 / 開演17:30

2026年11月26日（木）

宮城・MACANA

開場18:30 / 開演19:00

2026年12月11日（金）

愛知・THE BOTTOM LINE

開場18:15 / 開演19:00

2026年12月12日（土）

大阪・BIG CAT

開場17:15 / 開演18:00

※追加公演

2027年1月6日（水）

大阪・GORILLA HALL

開場18:00 / 開演19:00

2027年1月8日（金）

東京・Spotify O-EAST

開場18:00 / 開演19:00

「OddRe: JAPAN TOUR 2026 ”UNDERGROUND MIRRORBALL”」特設サイト https://oddre-ugmb.jp

OddRe:オフィシャルサイト：https://oddre.jp/