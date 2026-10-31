MIYACHI、CHICO CARLITOとのコラボ曲「CHOTTO CHIGAU」MV公開

日本語と英語を行き来するバイリンガルラッパーのMIYACHIが、沖縄・那覇出身のCHICO CARLITOとのコラボシングル「CHOTTO CHIGAU」をMass Appealからリリース、ミュージックビデオを公開した。

タイトルの「ちょっと違う」は、日本人がはっきり「いいえ」と言わずに相手の誤りを伝える、婉曲な否定の表現。ニューヨークと日本の両方の文化のなかで育ったMIYACHIにとって、このフレーズはずっと耳にしてきた言葉であり、どちらの場所でも”ちょっと違う”存在だった自身のアイデンティティでもあるという。楽曲では、「間違いない」「レベチ」「一味違う」など”違う”を含む言葉が随所に織り込まれ、ニューヨークのピザと、アメリカの影響から生まれた沖縄のタコライスを重ね合わせるなど、2人のルーツが交差するリリックが展開される。

CHICO CARLITOは、テレビ番組『フリースタイルダンジョン』の初代モンスターとして知られ、最近ではAwich、ONE OK ROCK、PaleduskとともにプロジェクトYAOにも参加。今作では本州と沖縄の違いを食べ物にたとえたフレーズや、英語に切り替える2番のヴァースで、シーサーなど沖縄のモチーフを描いている。

MVは、AntsLiveやRonnie Flexなどの作品を含む200本以上のヒップホップビデオを手がけてきた、オランダ拠点のコレクティブRed Moonsが監督。焼肉屋のカウンターから踏切や屋上を抜けてレコーディングスタジオへ向かう、東京での2人の一夜を追っている。

MIYACHIは「日本では誰かに”ちょっと違う”と言われるたびに、それは俺のやり方が間違っているという意味でした。それが重要だと気づくまでには何年も掛かりました。この新章では、あえて”ちょっと違う”自分を披露します」とコメント。CHICO CARLITOも「沖縄は東京とは常に”少し違う”ものだった。俺たちはそれを自分たちのサウンドに転化。MIYACHIはそれをニューヨークの側から受け止めた。だから、こんなに上手く行ったんだ」と語っている。

＜リリース情報＞

MIYACHI & CHICO CARLITO & Doc Pauly

シングル「CHOTTO CHIGAU」

配信中

https://miyachi.lnk.to/MCC

レーベル：Mass Appeal

MIYACHI Official HP https://kingmiyachi.com/