Chilli Beans.が「princess」MVプレミア公開、ハロウィン限定ティーザーも

Chilli Beans.が、9月にリリースした3rdフルアルバム『HONESTY』のリードトラック「princess」のミュージックビデオを、11月4日20時にYouTubeでプレミア公開する。公開に先駆け、10月31日0時からは公式YouTubeチャンネルで、ハロウィンに合わせた24時間限定のスペシャルティーザーが公開されている。

「princess」は『HONESTY』の1曲目に収録された楽曲。今夏の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」で、アルバムに先駆けてライブで初披露。Moni（Vo）、Maika（Ba＆Vo）、Lily（Gt＆Vo）の3人の歌声がリレーのようにつながっていくボーカルワークが特徴となっている。

Chilli Beans.は現在、国内外23都市を巡る「Chilli Beans. Tour 2026-2027 ”HONESTY”」を開催中で、10月31日に仙台Rensa、11月1日に郡山Hip Shot Japanでの公演を控えている。ツアー会場では、オリジナルポーチ付きの『HONESTY』会場限定盤CDも販売中。12月には「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2026」「COUNTDOWN JAPAN 26/27」への出演も決まっている。

＜リリース情報＞

Chilli Beans.

3rd Full Album『HONESTY』

2026年9月16日（水）配信リリース

https://orcd.co/chillibeans_honesty

＜ライブ情報＞

Chilli Beans. Tour 2026-2027 ”HONESTY”

10月31日（土）宮城・仙台Rensa

11月1日（日）福島・郡山Hip Shot Japan

11月7日（土）京都・KYOTO MUSE ※SOLD OUT

11月8日（日）兵庫・神戸VARIT. ※SOLD OUT

11月13日（金）岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM

11月14日（土）広島・広島CLUB QUATTRO

11月28日（土）栃木・HEAVENS ROCK 宇都宮 VJ-2 ※SOLD OUT

11月29日（日）群馬・高崎Club JAMMERS ※SOLD OUT

12月5日（土）香川・高松OLIVE HALL

12月6日（日）愛媛・松山サロンキティ

12月13日（日）福岡・DRUM LOGOS

2027年1月17日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

2027年2月18日（木）愛知・Zepp Nagoya

2027年2月23日（火・祝）東京・Zepp Haneda(TOKYO) ※2階指定席SOLD OUT

2027年4月10日（土）台北・Zepp New Taipei

HP https://chilli-beans.com/