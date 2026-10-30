







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が日米を通じてキャリアハイとなる26登板を記録するなど、先発ローテーションの一角として奮闘した。浮き沈みの激しい１年でもあったが、ブランドン・ゴームズGMは今季の働きを評価しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季の佐々木は前半戦は不安定な投球が目立っていたが、投球フォームの調整などが功を奏し、後半戦では復調を見せた。ただ、その最中に右手中指のマメで負傷者リスト（IL）入り。復帰後は先発ではなくリリーフに回ってシーズン終了を迎えた。



シーズン成績は26登板、5勝5敗1ホールド、防御率4.49と微妙だったが、同メディアは「今季はある意味で、ジェットコースターのように浮き沈みの激しいものだった。それでもドジャースは、彼が見せた成長を高く評価している」と言及。



その上で、「非常に多くの収穫があったシーズンだった。後半戦の彼は本当に素晴らしかったと思う。スプリットに調整を加えた時期を振り返ると、そこから後半戦にかけて一気に調子を上げたことが分かる。それから、あまり語られていないことだと思うが、マメの問題を除けば、彼は先発陣の中でも特に耐久力のある投手の一人だった」という同GMのコメントを伝えている。











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