球団が選手に来季以降は契約を結ばない旨を通達する、いわゆる「戦力外通告」。第2次期間は全球団共通で、CS全日程終了翌日から10月30日まで。
第2次期間中に発表された各球団の戦力外通告、自由契約となる選手は以下の通り。
◆ パ・リーグ
▼ ソフトバンク
＜投手＞
岩井俊介
安德駿
中村稔弥
相良雅斗
木村大成
宮里優吾
川口冬弥
田上奏大
岡植純平
佐々木明都
＜捕手＞
牧原巧汰
＜内野手＞
秋広優人
＜外野手＞
重松凱人
佐藤航太
緒方理貢
▼ 西武
＜投手＞
糸川亮太
青山美夏人
佐々木健
中村祐太
＜捕手＞
牧野翔矢
＜外野手＞
茶野篤政
古川雄大
林冠臣
▼ 日本ハム
＜投手＞
松岡洸希
福谷浩司 ※退団
清宮虎多朗
加藤大和
松本遼大
＜捕手＞
梅林優貴
＜内野手＞
明瀬諒介
阪口樂
▼ オリックス
＜投手＞
ペルドモ
東晃平 ※育成選手契約打診
曽谷龍平 ※育成選手契約打診
藤川敦也 ※育成選手契約打診
横山楓 ※育成選手契約打診
川瀬堅斗 ※育成選手契約打診
▼ ロッテ
＜投手＞
森遼大朗
早坂 響
＜外野手＞
愛斗
▼ 楽天
＜投手＞
渡辺翔太
古賀康誠
＜捕手＞
伊藤 光
石原 彪
大栄利哉
＜内野手＞
入江大樹
金子京介
◆ セ・リーグ
▼ 阪神
＜捕手＞
長坂拳弥
＜外野手＞
島田海吏
豊田 寛
▼ 巨人
＜投手＞
北浦竜次 ※自由契約
＜内野手＞
湯浅大
宇都宮葵星 ※自由契約
＜外野手＞
浅野翔吾 ※自由契約
三塚琉生 ※自由契約
知念大成 ※自由契約
鈴木大和 ※自由契約
▼ DeNA
なし
▼ 広島
＜投手＞
ケムナ 誠
長谷部銀次
松本竜也
日高暖己
辻 大雅
杉原望来 ※自由契約
＜内野手＞
ラミレス ※自由契約
＜外野手＞
中村貴浩
ロベルト ※自由契約
▼ ヤクルト
＜投手＞
小澤怜史
坂本拓己 ※自由契約
竹山日向 ※自由契約
西濱勇星 ※自由契約
翔聖 ※自由契約
佐藤琢磨 ※自由契約
＜捕手＞
中川拓真 ※自由契約
＜内野手＞
茂木栄五郎
北村恵吾
遠藤成 ※自由契約
髙野颯太 ※自由契約
▼ 中日
＜投手＞
松木平優太
福田幸之介
有馬惠叶
牧野憲伸
＜捕手＞
宇佐見真吾
＜外野手＞
川越誠司