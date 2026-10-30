球団が選手に来季以降は契約を結ばない旨を通達する、いわゆる「戦力外通告」。第2次期間は全球団共通で、CS全日程終了翌日から10月30日まで。

第2次期間中に発表された各球団の戦力外通告、自由契約となる選手は以下の通り。

◆ パ・リーグ

▼ ソフトバンク

＜投手＞

岩井俊介

安德駿

中村稔弥

相良雅斗

木村大成

宮里優吾

川口冬弥

田上奏大

岡植純平

佐々木明都

＜捕手＞

牧原巧汰

＜内野手＞

秋広優人

＜外野手＞

重松凱人

佐藤航太

緒方理貢

▼ 西武

＜投手＞

糸川亮太

青山美夏人

佐々木健

中村祐太

＜捕手＞

牧野翔矢

＜外野手＞

茶野篤政

古川雄大

林冠臣

▼ 日本ハム

＜投手＞

松岡洸希

福谷浩司 ※退団

清宮虎多朗

加藤大和

松本遼大

＜捕手＞

梅林優貴

＜内野手＞

明瀬諒介

阪口樂

▼ オリックス

＜投手＞

ペルドモ

東晃平 ※育成選手契約打診

曽谷龍平 ※育成選手契約打診

藤川敦也 ※育成選手契約打診

横山楓 ※育成選手契約打診

川瀬堅斗 ※育成選手契約打診

▼ ロッテ

＜投手＞

森遼大朗

早坂 響

＜外野手＞

愛斗

▼ 楽天

＜投手＞

渡辺翔太

古賀康誠

＜捕手＞

伊藤 光

石原 彪

大栄利哉

＜内野手＞

入江大樹

金子京介

◆ セ・リーグ

▼ 阪神

＜捕手＞

長坂拳弥

＜外野手＞

島田海吏

豊田 寛

▼ 巨人

＜投手＞

北浦竜次 ※自由契約

＜内野手＞

湯浅大

宇都宮葵星 ※自由契約

＜外野手＞

浅野翔吾 ※自由契約

三塚琉生 ※自由契約

知念大成 ※自由契約

鈴木大和 ※自由契約

▼ DeNA

なし

▼ 広島

＜投手＞

ケムナ 誠

長谷部銀次

松本竜也

日高暖己

辻 大雅

杉原望来 ※自由契約

＜内野手＞

ラミレス ※自由契約

＜外野手＞

中村貴浩

ロベルト ※自由契約

▼ ヤクルト

＜投手＞

小澤怜史

坂本拓己 ※自由契約

竹山日向 ※自由契約

西濱勇星 ※自由契約

翔聖 ※自由契約

佐藤琢磨 ※自由契約

＜捕手＞

中川拓真 ※自由契約

＜内野手＞

茂木栄五郎

北村恵吾

遠藤成 ※自由契約

髙野颯太 ※自由契約

▼ 中日

＜投手＞

松木平優太

福田幸之介

有馬惠叶

牧野憲伸

＜捕手＞

宇佐見真吾

＜外野手＞

川越誠司