ちゃんみな、「ありのまま」を映し出した新アーティストフォト公開

ちゃんみなが、11月11日にリリースするアルバム『LEGEND』から、新曲「History」を10月30日に先行配信。あわせて、アルバムの全収録曲と新たなアーティスト写真も公開された。

「History」は、現在上映中の綾瀬はるか主演映画『ファーストボイス』の主題歌。力強さと、痛みや悲哀を帯びた感傷が同居するボーカルが軸となった楽曲で、映画の登場人物たちの感情や物語の展開と重なる1曲になっている。

『LEGEND』は、ちゃんみなにとって約3年半ぶりのフルアルバム。レーベル移籍、HANAのプロデュース、アリーナツアーや東京ドーム公演と、環境が大きく変わるなかで制作された。全13曲を収録し、10月14日に先行配信された表題曲「LEGEND」と「History」のほか、HIROTO（INI）を迎えた「Let you go」、韓国語で「お母さん」を意味する「엄마（オンマ）」などが並ぶ。アルバムのiTunesプリオーダーもスタートした。

新アーティスト写真は、アルバムのジャケット写真と同じく、ちゃんみなのありのままの姿をとらえた1枚。背中を写した構図となっている。

＜リリース情報＞

ちゃんみな

配信シングル「History」

2026年10月30日（金）配信スタート

https://NOLABEL.lnk.to/History

ちゃんみな

アルバム『LEGEND』

2026年11月11日（水）配信スタート

https://NOLABEL.lnk.to/LEGEND_paps

CDパッケージ 2026年12月16日（水）発売

https://CHANMINA.lnk.to/LEGEND_ST_PKG

［収録楽曲］全13曲

1. NAME CARD

2. MALIBU

3. CRASHED

4. Let you go feat. HIROTO （INI）

5. TEST ME

6. FLIP FLAP

7. WORK HARD

8. どした？

9. LONELY

10. 엄마 （オンマ）

11. i love you

12. History

13. LEGEND

ちゃんみな公式サイト：https://chanmina.com/