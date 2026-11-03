現代美術家Shinichi HarA × ayumi hamasaki、デジタルアートプロジェクト始動

ayumi hamasakiと現代美術家Shinichi HarA（原伸一）によるデジタルアートプロジェクト「ayumi hamasaki × SUPER Love DOG」が始動し、第1弾「Love icon Collection」が11月4日12時から、デジタルアートギャラリー「ghost angel gallery」で販売される。

Shinichi HarAは、ayumi hamasakiのデビューから約13年間にわたってCDジャケットやキービジュアルを手がけ、彼女の象徴である「Aマーク」を生み出したアートディレクター。本プロジェクトは、そのAマークと、HarAが約30年かけて育ててきたアートキャラクター「SUPER Love DOG」を組み合わせたもの。SUPER Love DOGは、HarAが飼っていた保護犬”ベニオ”をモデルに、世界中から集めた「LOVEのアイコン」を身にまとった犬のキャラクターで、「remember love」をコアコンセプトに掲げている。

第1弾の「Love icon Collection」は、Aマークの首飾りをしたSUPER Love DOGを描いたシリーズ。背景や首飾りの色の組み合わせで作品ごとに表情が異なり、一部にはAマークを大きくあしらった特別デザインも含まれる。作品はランダムに割り当てられ、特定のデザインを選ぶことはできない。売上の一部は動物愛護に関わる活動に寄付される。

HarAはコメントで、ayumi hamasakiが多くの保護犬を迎え入れていることを知り、SUPER Love DOGのコンセプトと共鳴するものを感じてコラボを持ちかけたと経緯を説明。「ayuからは”おじいちゃん”と呼ばれています笑」とも明かし、「今回のAマーク + SUPER Love DOG のコラボアートは、犬繋がりで、愛と感謝を込めてTAの皆様に届けたい想いで制作しました」とファンに向けて語っている。プロジェクトでは今後、世界観の異なるコレクションを順次展開していく予定。

Shinichi HarA（現代美術家）コメント

TAの皆さん、いつもayuを応援していただき、本当にありがとうございます。私はayuのデビューから13年間、全てのCDカバーのデザインをやらせていただき、Aマークの生みの親でもあります。ayuからは"おじいちゃん"と呼ばれています笑。TAの皆さんは私にとっても大事なファミリーです。ayuはミュージシャンとして全てにおいて最高の表現者です。私自身もクリエイターとして多くの事を学ばせていただきました。

私は現代美術家として「世界と戦う時がきたらayuとコラボしたい」とずっと思い続けていました。ayuが多くの保護犬たちへ無償の愛を注いでいることを知り、SUPER Love DOGのコンセプトである「愛の循環」「地球の循環」と共鳴するものを感じ、相談させて頂いたところ、是非とのお返事を頂き、コラボさせて頂くこととなりました。今回のAマーク + SUPER Love DOG のコラボアートは、犬繋がりで、愛と感謝を込めてTAの皆様に届けたい想いで制作しました。

SUPER Love DOGのコアメッセージ「remember love」とayuのAマークが持つ絶大なパワー。このコラボの力で、愛の時代が来ることを願い、世界へ広げていきたいと強く思っています。是非楽しんで下さい。SUPER Love DOG、気に入ったら可愛がって下さいね。これからもayuの応援、永遠にお願い致します！！！！

＜販売情報＞

ayumi hamasaki × SUPER Love DOG

第1弾「Love icon Collection」

販売開始：2026年11月4日（水）12:00

価格：1点3,300円（税込）

支払い方法：クレジットカード

※作品はランダムに割り当てられ、デザインの指定は不可

購入ページ：https://ghost-angel.jp