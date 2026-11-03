追悼ホアン・アトキンス　偉大な先駆者がテクノ／ダンスミュージックに示した未来

テクノの創始者として知られるホアン・アトキンス（Juan Atkins）が、64歳でこの世を去った。ロックンロールにおけるチャック・ベリーのように、音楽の未来を切り拓き、後世に計り知れない影響を与えた偉大な先駆者。その功績と革新的な音楽的遺産を振り返る。

ダンスミュージックの世界で、ホアン・アトキンスの恩恵を受けていない人間など一人もいない。メキシコシティのホテルで、クラブ出演を控えたまま睡眠中に心不全で亡くなったという訃報は、2014年に似たような状況でこの世を去ったシカゴの同業者、フランキー・ナックルズの死を思い起こさせる、痛ましいものだった。その衝撃は、もしチャック・ベリーが64歳で亡くなっていたら、と想像するのに等しい。アトキンスが音楽界に残した足跡は、それほどまでに大きく、広範囲に及んでいる。ベリーがロックンロールにとってそうだったように、アトキンスはテクノという音楽の根幹を築いた設計者だった。音楽の進むべき道を示し、楽器の使い方やフレージングを定義し、誕生した当時と変わらぬ新鮮さを今なお放つレコードを作り上げた。Cybotron、Model 500、Infiniti、3MB、Channel One、Borderland──数々の別名義やグループ名で発表した彼の音楽は、中には誕生から半世紀近くが経過したものもあるというのに、今なおほかの何ものにも代えがたいほど鮮烈に未来を感じさせる。

アトキンスの異名は「ジ・オリジネーター（創始者）」だった。そう呼び始めたのはデトロイトの仲間たちであり、おそらく同市のダンスミュージック・シーンに関わる全員が、何か一つのことについて意見を一致させた最初で最後の出来事だったのではないだろうか。10代の頃、アトキンスは親友であり、ともにシーンを切り拓いたプロデューサーでもあるデリック・メイと、ヒット曲をリエディットしたバージョンを制作していた。それらは地元でカルト的な人気を誇っていたラジオDJ、エレクトリファイング・モジョのために作られたものだった。モジョは彼らのミックスに合わせて、「Everything's on the one（すべては『ワン』にかかっている）」といった暗号めいたメッセージを語りかけていた。そして最後の「one」という言葉をわざと引き延ばした。彼が本当に言いたかったのは、「すべてはJuan（ホアン）にかかっている」ということだったからだ。

1970年代から80年代にかけて、「テクノ」という言葉は、クラフトワークからデペッシュ・モードまで、シンセサイザーを使った音楽ならほぼ何にでも当てはめられる形容として使われていた。しかし1988年、以前から自分の音楽を「テクノ」と呼んでいたアトキンスが、その言葉の音楽的な意味を決定づけた。同年、イギリスのA&R担当者ニール・ラシュトンは、モーターシティことデトロイトから生まれた新しいダンスミュージックに光を当てるべく、地元アーティストたちの楽曲を集め始めた。当初、そのコンピレーションには『The House Sound of Detroit』というタイトルが付けられる予定だった。ところが、アトキンスが提供した曲のタイトルは「Techno Music」だった。しかも、ほかの参加アーティストたちは、誰もがアトキンスを自分たちの道しるべとなる存在として挙げていた。「だからタイトルが変わったんだ」。2012年のインタビューで、アトキンスは控えめながらもきっぱりとそう語っている。

こうして誕生したコンピレーション『Techno! The New Dance Sound of Detroit』は、新たなサウンドの登場を告げただけでなく、大胆でありながら親しみやすく、徹底して未来を志向する感性の宣言でもあった。1997年、アトキンスは音楽誌『The Wire』の取材で、10代の頃にシンセサイザーを手にした理由について、「家の前庭にUFOが着陸したら、どんな感じになるのか」を想像させてくれる楽器だったからだと語っている。彼はSFだけでなく、現実の科学にも強く魅了されていた。とりわけ大きな影響を受けたのが、未来学者アルビン・トフラーのベストセラー『未来の衝撃』（1970年）と『第三の波』（1980年）だった。特に、トフラーが用いた「メトロコンプレックス」のような複数の単語を組み合わせた造語は、アトキンス自身のレーベル「Metroplex Records」の名前にも直接的な影響を与えている。

アトキンスは、そうした未来志向をレーベルの音楽だけでなく、ロボットを中心に据えたグラフィックにも反映させた。「デトロイトとシカゴの違いは、シカゴがまだディスコの時代にとどまっていたことだ」と彼は語っている。「アメリカのほかの地域でディスコが終わったあとも、シカゴでは続いていた。音楽もフィリー・ソウル系のディスコサウンドを土台にしていたんだ。それに対して、俺たちのエレクトロニック・ミュージックは完全に未来を向いていた。徹底的に未来志向だった。過去から借りたものといえば、おそらく四つ打ちのビートくらいじゃないかな」

未来を鳴らし続けた、デトロイト・テクノの設計者

アトキンスが複数の名義を使い分けていたのは、ジョージ・クリントンが築いたPファンク帝国の影響だった。そして、自分の手で何でもやるというDIY精神も、そこから受け継いだものだった。「Metroplex Recordsを、本格的なレーベルにするつもりなんて最初はなかった」と彼は語っている。「自分のレコードを出すために始めただけなんだ。大手レコード会社には全部断られてしまったからね。30日だったか、60日だったか、それくらい経ってから『わかった、だったら自分でやろう』と思ったんだ」

初期のModel 500の作品は、デトロイト・テクノの青写真を描き、そのサウンドを決定づけた。「No UFO's」「Night Drive (Time, Space, Transmat)」「The Chase (Smooth Mix)」といった、濃密で渦を巻くような楽曲は、その後に登場するダンスミュージックの姿を、驚くほど完成された形で提示していた。火花を散らす核分裂のように激しく、メロディアスでありながら、決して一直線には進まない。勢いよく押し寄せるハイハットと、輪郭のにじんだスネアが交錯し、ぶつかり合って火花を散らす。それは、それぞれが思い思いの動きをしながらも、一体となって踊る人々の身体が複雑に絡み合う光景を思い起こさせる。

その基本的なアプローチは、彼のキャリアを通じて一貫していた。ソロ作品はもちろん、ほかのアーティストとのコラボレーションでも変わることはなかった。例えば、ドイツのテクノ界を代表するトーマス・フェルマン、モーリッツ・フォン・オズワルドと制作した、3MB名義の壮大な広がりを持つ「Jazz Is the Teacher」（1992年）。ちなみに3MBとは「Three Men in Berlin（ベルリンの3人の男）」の略だ。また、オランダのオーランド・ヴォーンと制作した、Infiniti名義の目まぐるしいほどに遊び心あふれる「Game One」（1994年）にも、同じ姿勢が貫かれている。

そのことは、Infiniti名義で発表したシングルを集めた『Infiniti Collection』の随所からも聴き取ることができる（Tresor Recordsは10月30日、同作を再発した。アトキンスの訃報が発表される、わずか2日前のことだった）。アトキンスの音楽は決して雑に作られたものではなかったが、かといって機械のような精密さだけを追い求めたものでもなかった。そこには人間の感情が脈打っている。完璧さよりも、前へ進み続けることを重んじる音楽だった。アトキンスは星々に手を伸ばした。しかし、誰がそこに手を伸ばしているのかということ以上に、星々そのものが、そして星に手を伸ばすという行為そのものが重要だった。彼の音楽には、じっくりと時間をかけることをいとわない、独特のゆとりがある。それは耳にした瞬間から伝わってくる。今、ホアン・アトキンスは星々の仲間入りを果たした。しかし彼は、最初からずっと星々とともに踊っていたのだ。そして彼の音楽もまた、天空の星々のように、時を超えて輝き続けることだろう。

From Rolling Stone US.