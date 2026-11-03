accobinと純れのんの新ユニットOHAYASHI BAND、御木曳と阿波踊りつなぐ新曲配信

accobin（福岡晃子／チャットモンチー済）と、三重・伊勢を拠点に活動するシンガーソングライター純れのんによる新ユニット「OHAYASHI BAND」が、デジタルシングル「ENYAH」を11月2日にリリースした。

「ENYAH」は、伊勢の伝統行事「御木曳（おきひき）」で響く掛け声「エンヤ」から着想を得た楽曲。式年遷宮に根ざした伊勢の人々の営みと、accobinのルーツである徳島・阿波踊りの熱気を重ね合わせ、祭りの持つエネルギーや祈り、喜びをポップスとして表現している。

同曲は、三重テレビの夕方のニュース・情報番組『Mieライブ』のエンディングテーマに起用されたほか、FM徳島の11月度パワープレイにも選ばれた。

リリース当日の11月2日には、三重県伊勢市の猿田彦神社で奉納演奏を行った。11月3日には、おかげ横丁一帯で開催される音楽祭「第3回 伊勢おかげ嬉楽祭」の2部に出演し、オカゲ屋敷ステージで「ENYAH」を生演奏で披露する。11月28日には、徳島で開催される「OLUYO10周年記念 FESTIVAL-YO!2026」への出演も決まっている。

＜リリース情報＞

OHAYASHI BAND

デジタルシングル「ENYAH」

2026年11月2日（月）配信リリース

https://linkco.re/s6ppDAZP

タイアップ情報

三重テレビ『Mieライブ』エンディングテーマ

毎週月〜金曜 17:40〜18:55放送

FM徳島 2026年11月度パワープレイ

＜ライブ情報＞

第3回 伊勢おかげ嬉楽祭

2026年11月3日（火・祝）12:00〜20:00

三重県伊勢市 おかげ横丁一帯

※OHAYASHI BANDは2部（16:00〜19:00）オカゲ屋敷ステージに出演

https://okageyokocho.com/works/utasai2026/

OLUYO10周年記念 FESTIVAL-YO!2026

2026年11月28日（土）11:00〜18:00

徳島・ヒラオカビル