韓国のシンセポップバンドADOY、原点に立ち返る3rdアルバム『KOMOREBI』リリース

韓国・ソウル発の4人組シンセポップ・バンド ADOY（アドイ） が、キャリアの新たな章を告げる3rdフルアルバム『KOMOREBI』をリリースした。

結成から9年間、ドリーミーな音像とノスタルジーで若さやロマンスの美しさを描き続けてきたADOY。本作は、これまでの歩みで得た大切な記憶や直面した葛藤を受け止めながら、自らを定義づけてきた音楽的アイデンティティを再発見した意欲作。割れた陶器を漆と金で美しく修復する日本の伝統技法「金継ぎ」のように、再生と再構築のプロセスを経て、彼らのシグネチャーサウンドはさらなる深みと成熟を獲得した。

全11曲からなる本作は、先行リリース曲「Gooood」および「KONA」で幕を開け、心地よいメロウなリズム、豊かなメロディ、そして情緒あふれるサックスのアレンジが聴く人を包み込む。従来のシンセポップを基軸にしながらも、緻密な音響構築とジャンルを横断するコラボレーションによって音楽的領域を押し広げていく。

そして本作を彩る豪華なコラボレーションにも注目が集まっている。「Omega」にはPassion Pit（パッション・ピット）やHoly Ghost!（ホーリー・ゴースト!）の楽曲を手掛けた敏腕プロデューサー／ミキシングエンジニアのAlex Aldi（アレックス・アルディ）が参加し、緻密で洗練されたサウンドスケープを構築。また、実力派韓国人シンガーソングライターのキム・スヨン（Kim Suyoung）を迎えた「No Repeat」や、バンドのベーシストであるチョン・ダヨン（Jung Dayoung）のドリーミーで透明感あふれるボーカルをフィーチャーした「ROMI」など、多彩な才能が交錯することで作品の持つ音楽的魅力がいっそう深められている。

北野武監督の映画と同名タイトルを冠した表題曲「Kids Return」は、本作の核となるメッセージを表現。「過去を受け入れ、新たな意志を持って前へ進む」——バンドの旅路はまだ終わらないという前向きなメッセージが込められている。

また、木々の葉の間から差し込む陽光を表す日本語「木漏れ日（KOMOREBI）」は、アルバム全体に流れる温かさ、ノスタルジー、そして静かな希望を象徴。音楽的なアイデンティティを無理に作り直すのではなく、「自分たちが何者であり、自らの音楽が何を意味するのか」への深い理解のもとで制作された本作は、一つの区切りではなく、ADOYにとっての”新たな章の始まり”を告げる作品となっている。

＜リリース情報＞

ADOY

ニュー・アルバム『KOMOREBI』

配信中

https://orcd.co/adoy_komorebi

レーベル：Angel House

=収録曲=

1. Gooood

2. KONA

3. Kids Return

4. Time's a Thief

5. Omega

6. ROMI

7. ASK

8. Zebra

9. No Repeat （feat. Kim Suyoung）

10. Gush

11. Romantic