心愛 -KOKONA-、自身初バンドスタイルで撮影した「ヒガンバナ」MV公開

静岡県沼津市出身のシンガーソングライター、心愛 -KOKONA-が、16枚目のシングル「ヒガンバナ」を10月30日（金）に配信リリース、同楽曲のMVを同時公開した。

本楽曲は10月29日（木）にGRIT at Shibuyaで開催された自身初のフリーライブ「UNVEIL」内でサプライズ披露され、MCにて突如リリースがアナウンスされたもの。前作「Dont be Afraid」のリリースから実に1年2カ月ぶりのリリースとなる新曲は、生きる恐怖と死への恐怖、そして大切な人の死の記憶を抱えながら生きるという、人生を歌った楽曲。誰にも顧みることのできない死や、自分だけを置き去りに進む世界への喪失感と向き合いながら、終わりがあるからこそ美しい「生と死の境界に咲くヒガンバナでありたい」という願いが綴られている。

楽曲制作には、ラウドロックバンド、a crowd of rebellionの丸山漠が編曲、近藤岳がドラムで参加しており、アートワークは日本画家、丁子紅子による描き下ろしとなっている。

また、同楽曲のMVもOfficial YouTube Channelで公開された。「生きるものとそうでないもの、この世とあの世の狭間で、どうしようもなく逆らえない物事にもがきながら、それでも前を向いて生きていく」という死生観をエモーショナルに表現し、自身初のバンドスタイルで撮影されたMVとなっている。

なお、2027年にはEPリリース＆初の東名阪ツアー開催も公表している。

＜リリース情報＞

心愛 -KOKONA-

16th 配信シングル「ヒガンバナ」

2026年10月30日（金）リリース

https://orcd.co/kokona_higanbana

Words & Music by 心愛 -KOKONA-

Arranged by Baku Maruyama （a crowd of rebellion）

Guitar ：Baku Maruyama （a crowd of rebellion）

Drums ：Takeshi Kondo （a crowd of rebellion）

Bass：Tomoyuki Homma

Piano：Takumi Yasunaga

Recorded, Mixed, Mastered by Atsushi Nagatake（Ato4 Sound Factory）

＜ライブ情報＞

2026年11月21日（土）

Sounds CAMP Fes in ATAGO @Outdoor Spot TAKI

2026年11月25日（水）

EYRIE presents「WE CROSS, WE PLAY.」 @LIVE SPACE CONPASS

2026年12月1日（火）

EYRIE presents「WE CROSS, WE PLAY.」 @GRIT at Shibuya

lit.link https://lit.link/0908_kokona