LAMP EYE「証言」から約30年、新アルバム『LAMP EYE』配信開始

日本のHIP HOPを語る上で必要不可欠な楽曲「証言」から30年の時を経て、LAMP EYEがニューアルバム『LAMP EYE』を10月31日にリリースする。
先行配信されていた「Up Hill Battle」「DEAR PLAYER」に加え、TWIGY、YOU THE ROCK★、GK MARYANをfeatした未発表曲「事実は小説よりもBなり（from the album "LiveRally "2018 - TOMI-E 25tth Anniversary-）」、Artifactsのメンバーとして知られるEL DA SENSEIをfeatした「NEXT STAGE」の初配信化など、全9曲DJ YAS プロデュースによる往年のファンにも嬉しい内容になっている。
本作のアートワークを手がけるのは、「巨匠」ことグラフィティライターのTOMI-E。音楽とアート、それぞれのフィールドでストリートカルチャーを体現する表現者たちが集結し、LAMP EYEの新たな作品世界を創り上げている。
「証言」を起点とするFUTURE SHOCKとのつながり、そしてDJ YAS、RINO LATINA II、GAMAが生み出すサウンドと言葉、TOMI-Eによるアートワーク。それぞれが違った形で積み重ねてきた時間と経験を背負いながら、今のLAMP EYEを全力で提示する一枚となっている。
＜リリース情報＞
LAMP EYE
『LAMP EYE』
配信リリース日：2026年10月31日
レーベル：FUTURE SHOCK
1. FUJOU
Words: RINO, GAMA / Music: DJ YAS
Recorded by TAKE-C / Mixed by SHIRO TAKAHASHI / Mastered by Yohji Igarashi
2. Up Hill Battle
Words: RINO / Music: DJ YAS
Recorded and Mixed by 57MOVE / Mastered by Yohji Igarashi
3. DEAR PLAYER
Words: RINO, MR.Q, DABO / Music: DJ YAS
Recorded by TAKE-C / Mixed by SHIRO TAKAHASHI / Mastered by Yohji Igarashi
4. タンガンマン再び
Words: RINO, 紅桜 / Music: DJ YAS
Recorded by TAKE-C / Mixed and Mastered by Yohji Igarashi
5. MONSTER 2
Words: RINO, 押忍マン / Music: DJ YAS
Recorded by TAKE-C / Mixed and Mastered by Yohji Igarashi
6. DAY ONE
Words: RINO, GAMA / Music: DJ YAS
Recorded by TAKE-C / Mixed by TSUTCHIE / Mastered by Yohji Igarashi
7. 愛しき90s
Words: RINO / Music: DJ YAS
Recorded and Mixed by SHIRO TAKAHASHI / Mastered by Yohji Igarashi
8. 事実は小説よりもBなり（from the album "LiveRally "2018 - TOMI-E 25tth Anniversary-）
Words: RINO, GAMA, TWIGY, YOU THE ROCK★, GK MARYAN / Music: DJ YAS
Recorded and Mixed by SHIRO TAKAHASHI / Mastered by Yohji Igarashi
9. NEXT STAGE
Words: RINO, EL DA SENSEI / Music: DJ YAS
Recorded and Mixed by SHIRO TAKAHASHI / Mastered by Yohji Igarashi