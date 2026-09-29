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毎月の出費が気になる今、見直したいのがサブスク。使っていない契約を整理しながら、楽しみや便利さも残すには?

マイナビニュース会員305人への調査から、みんなの利用状況や見直し方を探りました。

動画や音楽だけじゃない! みんなが使っているサブスクは?

回答者305人のうち、現在、月額・年額料金を支払ってサブスクを利用している人は197人。この197人に利用しているジャンルを聞いたところ、最も多かったのは「動画配信」で67.0%。次いで「音楽配信」が34.5%、「ゲーム」が20.3%、「クラウド/アプリ」が19.8%、「電子書籍/漫画」が16.2%となりました。

映画やドラマを見たり、好きな音楽を聴いたり。趣味の時間を楽しむサービスが上位に並ぶ一方、「学習/教育」は14.2%、「フィットネス/ジム」は11.2%。「食品/飲料」9.1%や「美容/セルフエステ」4.6%など、暮らしに関わるサービスも利用されているようですね。

月々いくら払ってる? 20,000円以上支払っている人も

では、サブスクに毎月合計でいくら支払っているのでしょうか。1,000円未満が26.4%と最多だった一方、20,000円以上を支払っている人という“猛者"も6.1%という結果になりました。

もちろん支払額が大きくても、日々活用しているのであれば、納得できる出費だと思います。ただ、気になるのは「ちゃんと使っているかどうか」。少額の契約でも、使っていないまま支払いが続いているなら、一度内容を確かめたいところですよね。

66.0%に“使わず支払い"の経験

「あまり使っていないのに、料金を払い続けていたサブスクはありますか?」と質問してみたところ、23.9%が「現在ある」、42.1%が「過去にあった」と回答。合わせて66.0%にこうした経験があると分かりました。

その理由を聞くと、最も多かったのは「そのうちまた使うと思っていた」で43.8%。「契約していることを忘れていた」30.8%、「解約するのが面倒だった」30.0%、「解約方法がわかりにくかった」28.5%が続きます。

「いつか使うだろうはずっと使わない」ということを学べた(47歳・男性)

「見たい作品が出たら」「時間ができたら」と考えているうちに、次の支払日が来てしまう……。身に覚えがある人も多いかもしれませんね。

お金の余裕と気持ちの変化

合わせてこの1年で、節約や家計の見直しを目的にサブスクをどう見直したかを聞いたところ、31.5%が「解約した」と回答。「より安いプランに変更した」「別のサービスに乗り換えた」も、それぞれ13.2%いました。

実際に見直した人からは、こんな声が。

いつか使うだろうと思っていたサブスクを解約してそのお金で家族で外食に行った(43歳・男性)

また、お金以外の面で変化を感じた人もいたようです。

契約料がもったいないと思い、無理して利用していたので、解約してさっぱりしました。(52歳・女性)

使うために契約したはずが、いつの間にか「払っているから使わなければ」と感じるようになってしまったら……これはちょっと本末転倒ですもんね。

また、契約を整理する方法として「複数のサービスを1つにまとめた」という人も12.7%いました。確かに似た内容のサービスを契約しているなら、よく使うものに絞る方法もアリですよね。

複数契約していた動画配信サービスを1つにしてお金だけでなく時間の節約にもつながった(43歳・男性)

まとめた事で、ランニングコストは大幅に減った(45歳・男性)

残したいサブスクは?

最後に、サブスクを見直すなら、どんなサービスを優先して残したいかについても聞いてみました。

回答で最も多かったのは「利用頻度が高い」で53.3%。次いで「料金が安い」47.2%、「趣味や楽しみになる」43.1%、「生活に欠かせない」40.1%でした。料金に加えて、日々どれだけ使うか、自分にとってどんな楽しみがあるかも、選ぶポイントになるようですね。

ちなみに、残したいサービスの条件に「1つの契約で多くのサービス(コンテンツ)を利用できる」を挙げた人は19.8%。自分が使いたい、あるいは使っている複数のサービスを、1つの契約で利用できるものにまとめるのも良さそうです。

まずは契約中のサービスと、最近の利用状況を確認するところからはじめてみてはいかがでしょうか。料金と使える内容を見比べながら、今の暮らしに合うサブスクを選びたいところです。

調査対象 :20～59歳の社会人男女

調査期間 :2026年9月9日

調査方法 :マイナビニュース会員に対するWEBアンケート

有効回答 :305名