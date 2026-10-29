「少なくともあと1年は一塁手」村上宗隆、来季の起用法を米メディアが展望…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、来季も一塁手として起用される可能性が高いと、米メディア『ダ・ウィンディ・シティ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアのティム・ヒーリー記者は、ホワイトソックスが2026年のプレーオフで敗退したことを受け、2027年の内野陣を展望した。



村上については「日本で三塁手としてプレーしており、指名打者（DH）への転向は容易な候補に思える」とした上で、「時折不安定だった守備も、ポストシーズンでは鋭かった」と評価している。



一方で、より深刻なのは打撃面の課題だという。



同メディアは「より大きな問題は打撃だ。打席に立つたびに本塁打の脅威となり、四球も選ぶが、三振が多すぎる。



特に高めの速球を見極めるのに苦労してきた」と指摘している。



実際、村上は今季35本塁打、出塁率.347、OPS.825を記録した一方で、打率は.207にとどまり、三振は196を数えた。



それでも期待は大きい。











同記者は「適応でき、前半戦終盤に離脱する原因となった故障から完全に回復していれば、大きな武器になり得る」と期待を寄せる。



契約面では、まだ延長交渉が進んでおらず「ホワイトソックスは2028年に向けて重要な判断を下すことになる」との見方を示している。



起用法には、ミゲル・バルガス内野手の動向も関係しそうだ。



今季5.4WARを記録し、チームのMVPと評されたバルガスについて、同記者は「三塁は確定的に見えるが、バルガスが一塁に移り、村上がDHに回るシナリオも考えられる」と記している。



それでも結論は明確だ。



同記者は「いずれにせよ、村上は少なくともあと1年は一塁手としてホワイトソックスに残ると予想している」と断言。



内野陣全体についても「2027年の内野は2026年と同じ顔ぶれになるだろう。それは良いことだ。



三振を減らすことは必要だが、それ以外に疑問はほとんどない」と締めくくっている。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】