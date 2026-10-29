







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手が、契約のオプトアウト（契約破棄）権を行使せず、同球団に残留することを決断した。米紙『ニューヨーク・ポスト』のジョン・ヘイマン記者の情報として、米メディア『NBCスポーツ』が報じている。

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それを受けて、同メディアのマシュー・プリオット記者は「今井はMLBでの1年目を楽しめていなかったようだが、日本に戻るにしても、別のMLB球団を探すにしても、状況を変えれば金銭的な代償を伴っていただろう」と分析した。



続けて「今井は今後2年間それぞれ1800万ドル（約28億4000万円）を保証されており、来冬には再びオプトアウトの機会がある」と伝えている。



今季の今井は15先発、8救援登板で76回2/3を投げ、6勝4敗、防御率4.93、97奪三振、51与四球という成績だった。



契約には投球回に関する条項もあり、同メディアによると「80イニングを超えていれば、2027年の年俸は200万ドル（約31億6000万円）増えていた。



それが、アストロズがシーズン終盤に今井をほとんど起用しなかった理由の一つだ」という。











とはいえ残留しても、来季の起用法は不透明だ。



現時点ではハンター・ブラウン投手、ピーター・ランバート投手、ヘイデン・ウェスネスキー投手の3人がローテーション3枠を担う見込みで、今井はクリスチャン・ハビアー投手、ロネル・ブランコ投手らと共に残りの枠を争う立場だとされる。



同メディアは「今井は機会をつかむために戦わなければならないかもしれない」と記しており、メジャー2年目は真価が問われるシーズンとなりそうだ。



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