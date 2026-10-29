







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は来季も投手として復帰する意向を明確にしているが、今季の故障管理については球団内外から疑問の声が上がっている。特に左膝の痛みを抱えた後に投球プログラムを再開した判断が波紋を呼んでいる。米メディア『ジ・アスレチック』のケイティ・ウー記者が10月27日（日本時間28日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷はシーズン終了後に来季の投手復帰を明言。「投手としてシーズン終盤がこういう形になったことには満足していない。治療やトレーニングプログラムを見直して、来季に何ができるか考えたい」と語った。



今季は前半戦最後の先発登板を回避し、オールスターゲームにも出場せず、膝の炎症を抑えるための注射も受けた。それでも本人は数日の休養で投球へ戻れると考え、球団側もその判断を信じたという。



しかし、その後は投球面で度重なる後退があり、打撃成績も投球再開の時期とほぼ重なるように低下した。



強行出場を続けた大谷について、ウー氏は「球団内部の関係者は、8月に投球プログラムを再開したこと、それが彼の全体的なパフォーマンスに影響を与えたのか、あるいは少し休んでいれば治まっていたか、少なくとも大幅に軽減されていたはずの怪我を悪化させてしまったことについて疑問を呈している」と言及した。



二刀流の期待を背負いながらもシーズン前半で登板回避を余儀なくされた大谷。シーズン終盤では大谷と球団の意思疎通に問題があると指摘されたこともあり、来季は適切な管理と試合への出場を続け、フルシーズンで二刀流の活躍を期待したい。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】