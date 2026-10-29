







バナナボールとは？ 通常の野球と異なる独自ルールを解説



元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士氏が、28日（日本時間29日）に行われた米国の「バナナボール」のドラフトで、エンターテインメント野球チーム「サバンナ・バナナズ」から指名され、2027年シーズンから現役復帰することが発表された。2022年限りで現役を引退した杉谷が新たに挑戦する「バナナボール」とは、どのような競技なのだろうか。



バナナボールは、野球とエンターテインメントを融合させた米国発の競技。ジョージア州サバンナを本拠地とするサバンナ・バナナズが生み出したもので、通常の野球とは異なる独自のルールや、音楽、ダンス、アクロバティックなプレーを取り入れた試合運営が特徴だ。



特にユニークなのが、観客も試合に参加できるルールだ。通常の野球ではファウルとなる打球でも、観客がノーバウンドで直接捕球すると打者はアウトになる。スタンドのファンも試合の行方を左右することがある。



また、試合時間には2時間の制限が設けられており、2時間を経過すると新たなイニングは開始されない。さらに、バントは禁止されており、バントをした打者は退場となるほか、打者が打席を外すとストライクが宣告されるなど、スピーディーな試合展開を重視している。











通常の野球との大きな違いとして、四球の代わりに「スプリント」と呼ばれるルールも採用されている。ボールが4球になると打者は一塁へ向かって走り出し、守備側は投手と捕手を除く野手全員がボールに触れるまで、ボールをインプレーにできない。打者走者はその間に二塁、三塁、さらには本塁を狙うこともできる。



さらに、打者は打席に立っている間、どの投球でも一塁への盗塁を試みることが可能。暴投や捕逸などを利用して一塁を狙う、通常の野球では見られない大胆なプレーも生まれる。



得点方式も通常の野球とは異なる。原則として各イニングで多くの得点を挙げたチームに1ポイントが与えられ、ポイント数で勝敗を争う。ただし、最終イニングでは1点ごとの得点がポイントとして加算される。



こうした独自の競技性とエンターテインメント性で人気を集め、MLBやNFLの本拠地スタジアムでも数万人規模の観客を動員。現在は6球団によるリーグが展開されており、2027年にはドジャー・スタジアムやヤンキー・スタジアムなどでの試合も予定されている。



杉谷は 今回の指名に際し、「現役引退から約4年。もう一度、選手としての挑戦が始まります」とコメント。「『夢に年齢制限はない』」と、新たな舞台への意気込みを示した。



2027年は米国を拠点としながら、日本でのテレビ出演やイベントなども可能な範囲で継続する予定。日本球界でも明るいキャラクターで親しまれた杉谷が、野球とエンターテインメントを融合させた新たな舞台で、どのような活躍を見せるのか注目される。





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