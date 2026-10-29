ソフトバンク・前田悠伍はプロ3年目の今季、昨季の1勝から12勝を挙げるなど大きく飛躍した。

開幕先発ローテーション入りを逃したが、5月10日のロッテ戦で今季初勝利を挙げると、ここから9月11日のロッテ戦にかけて自身12連勝。9月19日の楽天戦で今季初黒星を喫したが、レギュラーシーズンは19試合・111回2/3を投げ、12勝1敗、防御率2.10と抜群の安定感を誇った。

10月5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏は「彼の場合は首脳陣が最初、すごく大事に大事に使いましたよね。5回、投げても6回くらいで変わっていて、それがだんだん回数を伸びて、6回、7回を投げられるようになって、本人も自信をつけて投げて行ったと思うんですよ。今年111回なんですね、イニングが。規定投球回に達していない。来年は到達して最多勝、15勝、16勝行ってほしいと思いますね」と話した。

辻発彦氏は「貯金11ですよ。ここまで計算していなかったと思うんですね。ぶっちぎりしたあれだと思うんですけど。本当に堂々としている」と話せば、坂口智隆氏も「21歳ですよ。21歳でこれだけプロ野球の世界でどんどんバッターに向かっていく中で、頭の良さが見える投手。考えながら１球しっかり投げていると思う。貯金11はすごい」と絶賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』