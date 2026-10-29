







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、アンドリュー・フリードマン編成本部長の特別補佐兼アドバイザーを務めるロッコ・バルデッリ氏が、シアトル・マリナーズの新監督候補として取りざたされていた。その同氏が候補を辞退したと、米メディア『ドジャーブルー』が報じている。



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今季アリーグ西地区3位でポストシーズンを逃したマリナ⁠ーズは、9月末にダン・ウィルソン監督を解任。そこから後任探しに着手しているが、2019年～2025年までミネソタ・ツインズを率いたバルデッリ氏も候補の一人と目されていた。



そのバルデッリ氏について、同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者によると、同氏は一時その可能性を検討していたものの、家族と過ごす時間を増やすため、候補者選考を辞退したという」と言及。



その一方で、「45歳の同氏は再び監督を務めることに引き続き意欲を示しており、適切なタイミングが訪れれば、今後の監督人事でも候補に挙がるとみられる。ドジャースに加わる前には、ロサンゼルス・エンゼルスやワシントン・ナショナルズの監督候補としても名前が取り沙汰されていた」とも記している。











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