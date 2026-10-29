球団が選手に来季以降は契約を結ばない旨を通達する、いわゆる「戦力外通告」。第2次期間は全球団共通で、CS全日程終了翌日から10月30日までだ。29日は4球団19人の選手が戦力外通告、自由契約となった。

楽天から戦力外通告を受けた渡辺は22年ドラフト3位で楽天に入団。1年目の23年に51試合に登板して、8勝3敗25ホールド1セーブ、防御率2.40の大活躍を見せ、翌24年も49試合に登板して7勝2敗12ホールド、防御率3.04の成績を残したが、今季は6試合に登板して、防御率10.50と精彩を欠いた。

ソフトバンクを戦力外となった緒方理貢は20年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団し、24年3月に川村友斗、仲田慶介（現西武）とともに支配下選手登録を掴む。同年86試合に出場すると、昨季は101試合に出場して、打率.216、6打点、8盗塁の成績を残した。しかし、今季は14試合の出場にとどまった。

【10月29日の戦力外通告選手と自由契約選手】

▼ ソフトバンク

＜外野手＞

緒方理貢

▼ 楽天

＜投手＞

渡辺翔太

古賀康誠

＜捕手＞

石原彪

大栄利哉

＜内野手＞

入江大樹

金子京介

▼ ヤクルト

＜投手＞

坂本拓己 ※自由契約

竹山日向 ※自由契約

西濱勇星 ※自由契約

翔聖 ※自由契約

佐藤琢磨 ※自由契約

＜捕手＞

中川拓真 ※自由契約

＜内野手＞

遠藤成 ※自由契約

髙野颯太 ※自由契約

▼ 中日

＜投手＞

松木平優太

福田幸之介

有馬惠叶

牧野憲伸