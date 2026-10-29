阪神は29日、秋季キャンプの参加メンバー決定を発表した。 ▼ 投手 伊原陵人、下村海翔、門別啓人、早瀬朔、桐敷拓馬、茨木秀俊、工藤泰成、富田蓮、早川太貴、木下里都、石黒佑弥、津田淳哉、神宮僚介、小川一平 ▼ 捕手 榮枝裕貴、町田隼乙、藤田健斗、嶋村麟士朗 ▼ 内野手 元山飛優、立石正広、谷端将伍、小幡竜平、佐野大陽、百﨑蒼生、髙寺望夢 ▼ 外野手 濱田太貴、岡城快生、井坪陽生、福島圭音、デルミス・ガルシア、西純矢 ※参加選手はキャンプ中に変更される場合あり

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