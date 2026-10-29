プロ野球解説者の谷繁元信さんのYouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で、DeNAが失点した4回の場面について言及した。

2－0の4回一死二塁で先発・平良拳太郎が、近藤健介を三振に仕留め2アウト。谷繁さんは「栗原と山本。どちらで勝負するのかというのでピッチングコーチがマウンドに行きました。あの魔が嫌だなとベンチの勝負は山本勝負。聞く前に栗原を歩かせるのであれば、早めにというか、せっかくいいボールで三振を取った流れ、リズムはあの一瞬で途切れたような気がして、嫌な予感がし始めました。結果論。どうせ結果論だろうとみんな思うと思います。そう思う方はそう思われて結構ですが、リアルタイムで嫌な予感がすると言っておりました」と指摘。

栗原陵矢を敬遠した後、続く山本祐大がライトに放った打球を井上朋也がダイビングキャッチを試みるも届かず。二者の生還を許し同点に追いつかれた。谷繁さんは「山本に追い込んでアウトハイの真っ直ぐ。う〜んというね。それはデータがあったと思うので、そこに関しては良い悪いというのはいいませんけど、それを弾き返されました。ライトの井上、あれは飛び込んでとれば超ファインプレー。でも、あれはやっぱり1つ冷静になってヒットで収めれば1点で済んだ場面。次にタイムリー打たれたら2点3点になったかもしれないけど、飛び込まずワンバウンドで処理していれば、飛び込まずに打球処理に回っていれば1点で済んでいる可能性があった」と苦言を呈した。

柳田悠岐にセンター前に適時打を浴び、結局これが決勝点になった。