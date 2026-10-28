「先発復帰を望んでいるが」千賀滉大、来季はどこへ！？　移籍先候補に3球…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手について、今オフのトレード候補として移籍先となり得る3球団が挙げられたと、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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千賀はソフトバンクから2022年オフにポスティングシステムを利用し、メッツと5年総額7500万ドル（約118億5000万円）で契約した。



1年目は29試合で12勝7敗、防御率2.98、202奪三振を記録し、ナ・リーグ新人王投票で2位に入っている。



しかし、その後は苦しい時期が続いた。



2024年は故障の影響でわずか1試合の登板に終わり、2025年は22試合（113回1/3）で7勝6敗、防御率3.02、109奪三振と持ち直したものの、今季は31試合（先発8試合）で0勝9敗8セーブ、防御率7.34と低迷。



61回1/3を投げて75奪三振を記録した一方、41四球、14被本塁打を許している。



最初の7先発で防御率は10.08に達し、メッツは8月に千賀を先発ローテーションから外してブルペンに配置転換した。



救援転向後は直球とフォークの質が改善し、クローザーを務めるまでになったが、シーズン終了後には先発復帰を希望し、ブルペンでの起用に不満をにじませたという。



こうした状況を受け、同メディアは「メッツは千賀が先発を望んでいることを知っている。



しかし、若手投手が成長している中で、先発の座を保証するのは難しい。



これを考慮すると、メッツは千賀をトレード要員として起用する可能性がある」と伝えている。











移籍先の候補として最初に挙げられたのは、サンディエゴ・パドレスだ。



パドレスは千賀のポスティング時にも関心を示しており、米紙『ニューヨーク・ポスト』のジョエル・シャーマン記者は、2024年8月のトレード期限前にパドレスが千賀のトレードを打診していたと報じていた。ローテーション再編のため、再び動く可能性がある。



タンパベイ・レイズも候補に挙がった。



レイズもパドレス同様に先発陣が比較的手薄とされ、ミルウォーキー・ブルワーズと対戦したワールドシリーズでその評価が裏付けられている。



同メディアは、メッツから獲得したフレディ・ペラルタ投手で成功を収めた実績から、レイズが千賀に関心を示す可能性があると主張している。



先発投手の補強が急務のサンフランシスコ・ジャイアンツの名前も挙がった。



ジャイアンツはローガン・ウェブ投手以外に信頼できる先発がおらず、千賀は少なくとも2、3番手を担える存在だ。



広いオラクル・パークも、千賀にとって有利に働く可能性がある。



ただし、実現には課題もある。



千賀はメッツとの契約で10球団へのトレード拒否権を持っているとされ、3球団がオファーを出してもこの条件が壁となり得る。



来季の年俸1500万ドル（約23億7000万円）という金銭的負担も、トレードの行方を左右する要素となりそうだ。



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