「本物のスラッガー」村上宗隆、今オフのトレード候補に！？　米メディア…









村上宗隆 最新情報

米メディア『スポーツノート』が、ア・リーグ中地区の各球団から、2027年の開幕までに放出が予想される選手を1人ずつ選ぶ企画を実施。今オフにトレードされる可能性のある選手の一人として、シカゴ・ホワイトソックスからは26歳の村上宗隆内野手が挙げられている。

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同メディアのリンカーン・ズドゥニッチ記者は、まず村上の1年目を振り返り「村上のルーキーシーズンは成功だったと言って差し支えない」と評した。



NPBから移籍した当初は三振の多さが懸念され、MLBの投球への適応に苦しんできた過去の日本人選手と同じ道をたどるとも見られていたという。



ホワイトソックスは、市場での評価が冷え込んでいた村上と2年総額3400万ドル（約53億7000万円）で契約を結んだ。



契約延長を望む声もあるが、新たな契約に必要な金額を球団が支払う可能性は低いとみられている。



村上が序盤のペースを維持できなかった主な要因は負傷だ。



オールスター前の60試合では20本塁打、打率.232、出塁率.371、長打率.540を記録。



負傷から復帰した後も15本塁打を放ったものの、打率は.185にとどまった。











それでも、同メディアは「村上は本物のスラッガーであることを証明した」と伝えている。



2027年の年俸は1700万ドル（約26億9000万円）で、毎年確実に30本以上の本塁打を見込める打者であれば、喜んでその額を支払う球団はあるとの見方だ。



一方で、同記者は課題も指摘している。



打線のバランスを保つには、村上の周りにコンタクト能力の高い打者を揃える必要があるという。



同記者は「それにより、彼の獲得を検討する球団はかなり限られる」と分析した。



その上で、同メディアは移籍先の候補としてアリゾナ・ダイヤモンドバックス、ニューヨーク・メッツ、ミネソタ・ツインズの3球団を挙げている。



メジャー1年目から長打力を示した村上の去就は、今オフの注目トピックの一つとなりそうだ。



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