グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse(ウィバース)」を展開するWeverse Companyの日本法人・Weverse Japanは2日、1日付でアン・スウク氏が新たな代表取締役に就任したことを発表した。

日本アーティストの国内外での活動を支援

今回の新代表選任は、日本のアーティストとグローバルなファンダムをつなぐプラットフォームとして、さらなる飛躍と進化を目指す成長戦略の一環。同社は、これまで築いてきた日本での事業基盤をもとに、日本のアーティストやIPの国内での活動、そしてグローバル展開をより力強く支える「伴走者」として、アン氏を新代表に迎えた。

アン氏は20年以上にわたり日本でビジネスを経験し、日本のエンターテインメント産業でパートナーシップネットワークを構築。日本の主要アーティストやIPとのコラボレーションを牽引してきたという。

また、SM EntertainmentではNew Media事業本部長、対外提携協力本部長などを歴任。アーティストとファンをつなぐコミュニケーションサービスの立ち上げ・運営にも携わり、プラットフォームとエンターテインメント産業の双方に精通するファンダムビジネスの専門家として紹介されている。

「日本の素晴らしいアーティストやIPを、国内はもとより広く世界へ」

Weverse Japan

新体制のWeverse Japanは、「日本の素晴らしいアーティストやIPを、国内はもとより広く世界へ」「新たなファン・エクスペリエンスの創出へ」を目標に掲げる。日本の音楽業界の商習慣やニーズを反映した事業提案を強化するとともに、日本発アーティストの魅力や世界観を生かしながら、国内での活動を世界へつなげるインフラとして、より身近で利便性の高いサービスを展開していくとしている。

Weverseは2019年6月にスタートしたファンダムコミュニティプラットフォーム。アーティストとファンが交流するコミュニティサービスに加え、メディアコンテンツや公式商品の販売など、幅広いファン活動を支援している。現在は国内外200組以上のアーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営し、このうち日本アーティストは26組。月間アクティブユーザーは1,443万人としている。