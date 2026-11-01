村上春樹「僕の顔は血だらけに…」愛猫とのエピソードなどリスナーの質問に答える

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。10月25日（日）の放送は「村上RADIO～マイ・フェイバリット・ソングズ＆リスナーメッセージに答えます6～」をオンエア。

今回は恒例の人気企画第6弾として、普段はなかなか紹介しきれないリスナーからの多彩なメッセージやお悩みに、村上さんがユーモアと独自の人生観を交えて温かく答えました。息子との関係に悩む父親へのアドバイスや文章を書くコツ、失恋時に飲むべきウィスキー、母校・早稲田大学の校歌にまつわるエピソードまで、等身大の語り口で展開。モダネアーズやブラザーズ・フォー、ウィルコといった村上さんならではのこだわりの選曲とともに、軽妙なトークが響き渡る充実したひとときとなりました。

この記事では、オープニングトークと前半2曲について語ったパートを紹介します。

こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今夜はリスナーのみなさんから寄せられたメールを読みながら、例によって僕がうちから持ってきた好きな音楽をぱらぱらとかけていきます。

この番組はリクエストも原則としてとらないし、メールもあまり読まないので、その罪滅ぼしにというか、ときどきこういう回を設けております。たくさんメールをいただきながら、ほんの少ししかお答えできなくて申し訳ないんですけど、僕も限りある身ですので、どうかお許しください……、みたいなことを言っておりますが。

＜オープニング曲＞

Donald Fagen「Madison Time」

海賊・髭次郎さんからメールをいただきました。海賊・髭次郎、30年くらい前にホームページをやっているときに僕が差し上げたネームです。懐かしいですね。当時はコードネームと呼んでいました。そうですか、まだ今でも使っていただいているんですね。ありがとうございます。

「僕には中学3年生の息子がいますが、今学校に行けてないんです。僕にはなかなか心の内を話してくれません。自分の中にある気持ちを言葉にするって、簡単なことではないと思うんですが……」

そうですか、30年も経つとお互い、人生の悩みもいろいろ増えてきますよね。若いころはもっと気楽だったんですけどね。中学3年生、その年ごろの僕は、クラスの女の子に会うのが楽しみで、毎日けっこう心愉しく学校に通っておりました。とくに難しいことは考えなかったなあ。お気楽だったんです。あまりあなたの息子さんの参考にはならないですね。すみません。

◆The Presidents Of The United States Of America「Kitty」

大阪府ハービーパンさん（60歳男性）から飼い猫に関するメールをいただきました。

「生後4ヵ月になる猫が、毎朝3時半になると、私の左耳をチャパチャパ吸う儀式を始めます。温かい鼻息付きで。前の猫は5時になると『ご飯くれー』と私の顔をむぎゅーと押さえるタイプでしたが、今回はよりピンポイントで攻めてきます」

あ、そうですか、なかなか可愛い猫さんですね。僕が昔一緒に暮らしていた雄猫は、明け方になると腹を空かせて凶暴になり、僕の顔をがりがりひっかいて、ときには血だらけになったりしました。それに比べると鼻息くらい、まあ我慢していいのではないでしょうか？

「The Presidents Of The United States Of America」という変わった名前のバンドが演奏する「Kitty」を聴いてください。猫ちゃんの歌です。

◆George Benson & Al Jarreau「Every Time You Go Away」

左利きの方からのお便りです。虚無猫さん（64歳女性）、青森県の方です。

「私は左利きなのですが、これまで右利き用のハサミを使い続けてきたので、左利き用のハサミを使うと、切りたいところがわずかにずれてしまい、どうしても馴染めません。せっかく世間の方が、左利きに気を遣って作ってくれたのに、です」

そうですか、左利き用のハサミなんてのがあるんだ。知りませんでした。でも世界はおおむね右利き用に作られているので、ハサミに限らず、何かと不便なことはあるでしょうね。僕も昔、右手を怪我して使えなくなったとき、あちこちで不便な経験をしました。

一度、坂本龍一さんと隣り合って食事をしたことがあるのですが、彼は左利きで、僕は右利きなので、お箸を持つ手の肘と肘がことあるごとにごつんとごつんとぶつかり合って、しょっちゅう「あ、すみません」と謝り合っていたような気がします。かなりフィジカルな思い出になっていますが。

George BensonとAl Jarreauが歌います。「Every Time You Go Away」。懐かしいですね。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～マイ・フェイバリット・ソングズ＆リスナーメッセージに答えます6～

放送日時：10月25日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/