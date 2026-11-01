売上の4割が海外へ 1本1万円でも世界で売れる「熊野筆」が貫く妥協なき「晃祐堂」の職人技

株式会社ジャパンエフエムネットワークが制作する全国JFN系列22局ネットで放送中のラジオ番組「となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ」。意外とあなたの近くにある、地元で活躍するカイシャ。「そこに辿り着くまでの話」や「事業への想い」など、明日へのヒントになる話から、地域のお気に入りスポットまで、地域に密着してお届けする企業応援ビジネスバラエティプログラムです。パーソナリティは小堺翔太が務めます。今回は、広島FM「GOOD JOG」のパーソナリティの俊山真美がパートナーを担当。

10月31日（土）の放送では、株式会社晃祐堂 取締役社長の土屋武美（つちや・たけみ）さんをゲストにお招きして、熊野筆の歴史や伝統技術、時代に合わせたものづくりについて話を伺いました。

◆職人の技が生み出す熊野筆の書き心地

晃祐堂は、書道や絵画用としてだけではなく、近年では化粧筆としても愛用されている伝統的工芸品「熊野筆」の製造・販売を手がける広島県熊野町のメーカーです。伝統を大切にしながら時代に即した新商品を生み出し、自社ブランド「KOYUDO Collection」は世界中で愛されるブランドへと成長しています。

小堺は、約11年前に出演していたNHK朝の番組で、熊野筆（化粧筆）の生中継を通じて土屋さんとの共演経験があると振り返りました。当時の筆の肌触りを今でも覚えていると語る小堺さんに対し、土屋さんも「本番でリハーサルとは違う質問をされて驚いた」と当時の思い出を懐かしそうに明かしました。なお、土屋さんは現在、広島FMの「H-Junk Factoryのものづくりラジオ」にもレギュラー出演しています。

土屋さんによると、熊野筆の強みは書道筆づくりで培われてきた技術にあるといいます。もともと筆は中国から伝来し、漢字を書く道具として普及しましたが、日本では仮名文字（ひらがな等）の誕生とともに、用途に合わせて独自の進化を遂げてきました。そうした歴史の中で「心地よい書き味」を追求し、素材を厳選してきた伝統技術が、現在の化粧筆の極上の使い心地にもそのまま息づいています。

熊野筆の歴史は江戸時代後期にさかのぼり、約190年にわたって受け継がれてきました。土屋さんによると、発祥のきっかけは当時の広島藩（浅野家）による産業振興だったといいます。山あいの盆地に位置する熊野町は、当時これといった産業に乏しい地域でした。そこで「地域に新たな産業を興そう」と筆づくりを学ぶことが推奨され、今日まで続く伝統の礎が築かれました。

番組では、土屋さんが持参した筆を使って実際に試し書きをおこなう場面もありました。良い筆の特徴について、土屋さんは「毛先が割れずにスッとまとまる点にあります。だからこそ、払いもハネも思い通りに決まるんです」と、その書き味の魅力を解説しました。

実際に筆を試した俊山も、紙の上を滑らかに走る感触を実感。小堺も、筆を止めた際の線の質感の良さに感嘆の声をあげました。これに対し土屋さんは、一本の線のなかで太さを自在に変えられる点こそが熊野筆の大きな魅力だと解説。筆圧に応じた豊かな線の表情が、印象深い文字の表現を可能にしています。

◆海外でも評価される熊野のものづくり

晃祐堂は1978年、土屋さんの義父である現会長によって創業されました。当初は書道筆の穂首（毛先部分）の製造を手がけていましたが、約20年前から化粧筆の製造にも着手。現在では化粧筆が事業の約8割を占め、売上の3〜4割を海外市場が占めるまでに成長しました。土屋さんによると、日本では1本1万円ほどの筆に「高い」という印象を持たれがちな一方、海外ではものづくりの背景や技術を伝えると、その価値をすんなり理解してもらえることが多いといいます。

化粧筆づくりには、長年書道筆で培ってきた繊細な毛先の技術が生かされています。土屋さんによると、職人の間では人間の産毛のように細くしなやかな毛を「命毛（いのちげ）」と呼び、筆の命として大切に扱っているとのこと。この命毛を損なわずに仕立てる職人技こそが、肌に触れた瞬間の極上の柔らかさを生み出しています。

化粧筆の製造に乗り出した背景には、少子化に伴う書道筆の需要減少という危機がありました。そこで晃祐堂は、ハート型やフラワー型といった愛らしいデザインの化粧筆を独自開発。その華やかさから、ブライダルの引き出物としても人気を集めるようになりました。

一方で、土屋さんが決して妥協しないと心に決めているのが「毛先へのこだわり」です。「どんなに肌触りが柔らかく、上質な素材を使っていても、道具として機能しなければ意味がない」と語る土屋さん。使い心地や肌当たりの良さを左右する本質的な品質だけは、時代が変わっても頑なに守り続けています。

ハート型の筆を開発した当初は、「伝統ある熊野筆で何をやっているんだ」といった批判の声も上がったといいます。それでも土屋さんは、伝統を守るためこそ新しい挑戦が不可欠だと信じていました。「やらなければ、熊野の産地そのものが沈んでしまうという危機感がありました。熊野筆を未来へ生き残らせるために、私たちは新しいことに挑み続けています」と語り、伝統に甘んじることなく時代を切り拓く強い意志を示しました。

＜番組情報＞

番組名：となりのカイシャに聞いてみた！supported by オリックスグループ

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国22局ネット

パーソナリティ：小堺翔太

番組Webサイト：https://jfn.co.jp/lp/tonarinokaisha/

番組公式X：@tonarinokaisha

番組公式Instagram：@tonarinokaisya