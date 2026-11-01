有吉弘行「そもそも渋滞している時間帯なのに…」日曜日の事故渋滞に怒り心頭！

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。10月25日（日）の放送では、有吉たちが“車の渋滞”について語り合っていました。

◆有吉「自動運転でなんとかならんのかよ！」

この日、有吉は「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）の恒例企画「芸人スポーツテスト」の収録で、茨城県水戸市まで車で向かっていたそうですが、「（集合時間が）朝めっちゃ早かったんですよ。とはいえ事故で渋滞していて……」と、日曜日の早朝から不運に見舞われたことを明かします。

収録後の帰りも、事故渋滞で3時間以上かかったと振り返り、「スポーツテスト自体は20年近く参加しているけど、記憶している限りは、ここ10年くらいは毎回渋滞に巻き込まれている」と不満を漏らします。

有吉は、日曜日は渋滞に巻き込まれることが多いと感じているようで、「やっぱり、サンデードライバーが多いのかね。ちょっとレンタカーを借りて、日曜日だけ運転するような方が多いから、事故の起こる確率が高いのかね？」と推測します。

また、日曜日の渋滞はラジオの生放送にも影響しているようで、「マジで、ラジオ局まですんなり来られるっていうことはないね。だいたい『（本番までに）間に合うの？』って気を揉みながら運転している」と胸中を吐露します。

これに対し、関はカーシェアの普及も影響しているのではないかと指摘し、「昔って、レンタカーを借りるのもひと手間あって、ペーパーだと手を出しづらかったのが、今はアプリでパパッと簡単に借りられるので」と説明します。

その意見を受け、有吉は「当然、そういう人ばかりが事故しているわけじゃないんだけど」と前置きしつつ、「日曜日の夕方とかは事故が多いのは確かだよね。そもそも渋滞している時間帯なのに、さらにっていう」と嘆きます。

加えて、有吉は高速道路の“上り坂による渋滞”にも苦言を呈し、「坂道だから『速度を上げろ！』って命令しているような標識がいっぱいあるじゃん。それでも、みんな気づかずゆっくり進んじゃって、それで渋滞してるっていうんだよ!? 『今後、自動運転でなんとかならんのかよ！』って思うよな」と怒りを爆発させます。

改めて、有吉は「電車とか新幹線とかあるけど、やっぱり、今は車が（交通手段の）中心だから、『なんとか渋滞がなくなってくんねえかなぁ』って思うけどね」と、渋滞の解消を願っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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