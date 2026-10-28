holditとCellularlineの国内正規総代理店であるラウダは、Apple初の折りたたみ式iPhone「iPhone Duo」に対応するケースをこのほど発売した。シリコンケースやクリアケースなど全6種で、すべてMagSafeに対応する。

holditのシリコンケースは食品グレードのシリコンを採用

holdit(ホールディット)はスウェーデンに拠点を置くスマートフォンアクセサリーブランド。iPhone Duo向けのシリコンケースは、食品グレードのシリコンを使ったマット仕上げで、手になじむなめらかな質感だという。背面にMagSafeのマークを配置しないデザインとした。カラーはダスティピンク、モカブラウン、スタイリッシュブラックの3色で、価格は5,980円。

holditのクリアケースは本体デザインを生かすシンプル設計

holditのクリアケースは、iPhone Duo本体のデザインを生かせるシンプルな作りで、幅広いスタイルに合わせやすいとしている。価格は7,990円。

holditのクリアケース

Cellularlineは黄ばみ防止加工のクリアケースを3モデル展開

Cellularline(セルラーライン)はイタリアのスマートフォンアクセサリーブランドで、同ブランドはイタリア国内で販売シェアNo.1としている。iPhone Duo向けには、黄ばみ防止加工を施したクリアケースを3モデル用意した。

「ULTRA STRONG MAG」は、ケースの縁全体に強化TPUを採用し、内部を空洞構造にすることで衝撃を吸収・分散する。メーカーの製品の中で最も高い耐衝撃性能をうたうモデルで、価格は7,480円。

「GLOSS MAG」は、程よい厚みで手にフィットするモデルで、抗菌加工を施した。価格は7480円。

「ULTRA SLIM MAG」は、厚さ1.15mmの薄型モデル。ケース表面に耐傷処理を施しており、価格は6480円。

耐衝撃性能を重視したCellularline「ULTRA STRONG MAG」

Cellularlineのシリコンケースはピンクとネイビーの2色

Cellularlineのシリコンケースは、内側にマイクロファイバーを採用して本体を保護する。背面にMagSafeのマークを入れないシンプルなデザインで、カラーはピンクとネイビーの2色。価格は7990円。

各ケースは楽天市場、Yahoo!ショッピング、同社の公式オンラインストアで販売するほか、「ULTRA STRONG MAG」以外の5種はAmazonでも扱う。