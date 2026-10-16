10月16日21時に予約が始まったApple初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」、10月23日の発売を前に、ひと足早く試す機会を得ました。折りたたみスマホは各社から登場していますが、ハードウエアとソフトウエアの作り込みのおかげで、これまでの折りたたみスマホの常識を覆す驚きがありました。初めてApple Vision Proを体験した時の感覚に似ており、後発ながら先行メーカーにはない工夫や上質さを盛り込んだ点がAppleらしいと感じます。

パネル開閉の感触と表示のスムーズな切り替えに驚く

iPhone 18 Proなど、主力のiPhoneと比べてずんぐりとした印象のiPhone Duoですが、手に取ってパネルを開いた瞬間から、Appleらしいこだわりが感じられました。

閉じた状態では手のひらにすっぽりと収まるiPhone Duo。重さは約254gと、iPhone 18 Pro Maxよりも5gほど重い

親指をかけてパネルを開こうとする際、無理に指先に力を入れる必要はなくスッと開き、全開の少し前に一気にバタンと開くこともなく、まるで本を開くようにそのままの力で全開の状態にできました。パネルは、かなり角度が付いた状態でも勝手に閉じたり開いたりすることなく固定でき、絶妙なヒンジの作り込みぶりが感じられました。すでに折りたたみスマホを経験した人ほど驚きを感じると思います。

これぐらい角度が付いても問題ない

これほど角度が付いてもバタンと閉じないのはお見事

閉じた状態から開き切るまでの画面の演出も見事だと感じました。開き始めると、角度に応じて外側ディスプレイの画面がだんだんボケていくと同時に、メインディスプレイの表示がだんだん鮮明になり、パネルを開き切るとすべて鮮明に表示されます。いきなりパッと表示が切り替わるのではなく、表示が移り変わっていく演出がなされ、外側ディスプレイとメインディスプレイがシームレスにつながっている印象を強く感じさせます。

開き切ると同時に全画面が鮮明な表示となる

パネルの折り目や凹凸は予想以上に目立たなかった

心地よさの演出だけではなく、実用面でもAppleのこだわりが感じられます。まず、ディスプレイを開いた際の折り目や凹凸は、既存の折りたたみスマホよりも断然目立たないと感じました。さらに、折りたたみスマホでは珍しくIP68の防水防塵構造に仕上げている点は大きく評価できます。

別の角度から見ても同様だ

開いた状態のインカメラは、ディスプレイの下にカメラが埋め込まれたアンダーディスプレイカメラになっているのも特筆できます。通常は全画面表示になっており、カメラアプリやFaceTimeを起動した時のみカメラ部分の表示が消え、撮影できるようになります。

開いた画面を左右2つに分割し、それぞれで異なるアプリを起動して同時に使えるだけでなく、写真アプリからメールアプリにドラッグ＆ドロップして写真を添付するといった活用もできるようになりました。これまでのiPhoneにはない体験で、使い勝手はパソコンにグッと近づきました。

Duoならではの構造を生かしたアプリも

アプリをiPhone Duo用に作り込むことで、iPhone Duoだけの操作や機能も可能になります。すでにiPhone Duo対応を進めているNetflixアプリは、閉じた状態の外側ディスプレイでTikTokのような縦長画面でプレビューを表示し、パネルを開くとそのまま大画面で本編の再生が始まるよう工夫しています。

iPhone Duoに特化したNetflixアプリ。外側ディスプレイでは、通常のiPhoneとは違うUIで使える

さらに、パネルを90度だけ開いた状態にすれば、上画面に再生画面を、下画面に操作パネルを表示できます。ユニークなのが、一定時間操作せずに操作パネルが消えた時、下画面には上画面の映像が床に反射しているかのような表示が現れること。Netflix以外にも、iPhone Duoの構造や特徴を生かしたアプリが出てくるのは間違いなく、iPhone Duoならではの特別な体験が楽しめそうです。

純正のカメラアプリでも、外側ディスプレイにスヌーピーなどのコミカルなアニメーションを表示し、子どもの注意をカメラに引きつけてカメラ目線を得る「キッズキュー」（Kid Cue）など、iPhone Duoの構造を生かしたユニークな機能が盛り込まれています。

ただ、そのカメラに関しては、iPhone 18 Proと比べて割り切られた部分が見られます。広角と超広角カメラのデュアルカメラで、望遠カメラが省略されています。さらに広角カメラは、iPhone 18 Proで採用した可変絞り機構はありません。LiDARもないので、AFやポートレートモードで性能差が出る可能性があります。

iPhone Duoは広角と超広角カメラのデュアルカメラとなり、望遠カメラは搭載しない

主力のiPhoneシリーズと異なるのが、Face IDではなくTouch IDを採用していること。右側面にあるので、閉じた状態、開いた状態のどちらでも操作できるメリットはありますが、Face IDに慣れた人ほど戸惑いを感じそうです。

側面の電源ボタンにTouch ID（右）を搭載する。左はカメラコントロールだ

高価ながら、早くも年内の入手が難しい状況に

Appleらしい工夫が盛りだくさんのiPhone Duoですが、価格の高さは忘れてはなりません。Apple Storeでの価格は以下の通りで、もっとも安い256GBモデルでも364,800円と、iPhone 18 Proと比べてもふたまわりは高価です。

256GBモデル：364,800円

512GBモデル：399,800円

1TBモデル：469,800円

2TBモデル：574,800円

iPhone Duoは大手4キャリアも取り扱うので、約2年での端末返却を前提とした購入プログラムを利用すれば、月々の費用を抑えつつ入手できます。ただ、256GBモデルでも20万円台前半～半ばの実質負担が必要となります。

このように高価な端末ですが、10月16日21時の予約開始と同時に購入希望者が殺到。すでに、今予約しても2026年内の入手が難しい状況になっています。iPhoneの新たな歴史を作る1台となりそうなiPhone Duo、価格がきわめて高価なだけに万人向けの製品ではないのは確かですが、iPhoneを使っている人は買う買わないにかかわらず、一度店頭で体験してほしいと感じました。