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2026.10.28 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 2 0 0 0 2 1 0
ソフトバンク 0 0 0 0 1 0
  • OUT

    9番 庄子 雄大 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    8番 牧原 大成 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 山川 穂高 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 柳田 悠岐 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 山本 祐大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 成瀬 脩人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 井上 朋也 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    7番 三森 大貴 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー正木 智也 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    5番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 宮﨑 敏郎 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    Ｄ2-0ソ

    3番 佐野 恵太 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-0 ソ

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁

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