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9番 庄子 雄大 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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8番 牧原 大成 ライトフライ 2アウト
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7番 山川 穂高 見逃し三振 1アウト
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3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト
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2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト
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6番 柳田 悠岐 センターフライ 3アウト
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5番 山本 祐大 空振り三振 2アウト
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4番 栗原 陵矢 センターフライ 1アウト
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9番 成瀬 脩人 空振り三振 3アウト
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8番 井上 朋也 見逃し三振 2アウト
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7番 三森 大貴 セカンドゴロ 1アウト
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1塁ランナー正木 智也 盗塁失敗 3アウト
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3番 近藤 健介 空振り三振 3アウト
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2番 周東 佑京 ライトフライ 1アウト
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1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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6番 松尾 汐恩 セカンドフライ 3アウト
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5番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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4番 宮﨑 敏郎 セカンドゴロ 2アウト
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Ｄ2-0ソ
3番 佐野 恵太 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-0 ソ
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2番 牧 秀悟 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁
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