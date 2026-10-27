







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた戦力再編に迫られている。世代交代の必要性を叫ぶ声も少なくないが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、クリスチャン・ザズエタ投手の抜擢を予想している。



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現在22歳のザズエタは、MLBパイプラインが発表しているプロスペクトランキングで球団4位、全体33位の評価を受けている投手。今季はA＋と2Aで計23登板、6勝4敗、防御率3.65といった数字を残している。



同メディアは「ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズでの戦いぶりは、ドジャースが抱える明白な問題を浮き彫りにした。端的に言えばチームは高齢化しており、来季にはその状況を変える必要があるということだ。ここでは、来季影響を与える可能性があるプロスペクト3人を紹介する」としつつ、ザズエタ、ザック・エアハード外野手、ケンドール・ジョージ外野手の3名をピックアップ。



ザズエタについては、「メキシコ出身の彼は現時点ではドジャース傘下ナンバーワンの投手プロスペクトだ。威力のある速球に加え、平均以上のチェンジアップと鋭く変化するスライダーを武器としている。体格面ではまだ成長途上にあるが、長身で細身の体にさらに筋力をつけることで、理論上は球速の一段の向上も期待できる。将来的に先発ローテの上位を担う投手になるという評価には十分な根拠がある」と記している。











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