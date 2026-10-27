







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは3連覇を逃したものの、2027年も優勝争いを続けられる戦力を維持している。今オフの大きな焦点の1つは、大谷翔平選手の投手復帰をどう管理し、二刀流でフルシーズンを戦えるようにするかにある。米メディア『BVMスポーツ』が10月24日（日本時間25日）に言及した。



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ドジャースの先発陣には山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手らがおり、佐々木朗希投手も成長を続けている。フリーエージェント（FA）となったタリク・スクーバルと再契約できれば球界屈指の戦力となる。



大谷は今季、左膝や右腕の故障でシーズン後半は登板できない状態となったが、今オフの手術は回避し、来季も二刀流に挑戦する予定だ。そのため、大谷もフルシーズンで登板できれば、さらにドジャースの投手陣は圧倒的なものになるだろう。



毎年のように補強を続けるドジャースだが、今オフは引き続きエース級投手に積極的に投資するか、それとも層の厚さを信頼し、大谷の健康状態に注力するかに注目が集まる。



来季も期待される大谷について、同メディアは「ドジャースは彼の投手としての登板負担を決定するとともに、スクーバルと再契約するための契約条件を決断する必要がある」と言及した。



今季は開幕から二刀流として高い期待が寄せられた大谷だったが、最終的に打者に専念せざるを得なくなった。来季こそはシーズンを通して二刀流で活躍する年にしてほしい。











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