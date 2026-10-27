「中盤から後半を担う強力な先発」今永昇太、来季もカブス残留が妥当！？…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する33歳の今永昇太投手について、今オフにフリーエージェント（FA）となる同球団の選手の去就を占う中で「残留」が妥当との見方を、米メディア『ジャスト・ベースボール』が報じている。

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同メディアは、カブスには2027年のロースターを左右するFA選手が複数いるとした上で、直近の成績や年齢、健康状態、コスト、想定される役割を踏まえ、それぞれ再契約すべきかどうかを検証した。



その中で、今永に下された判定は「残留」となっている。



今永の2026年シーズンは32試合に登板し、174回1/3を投げて防御率3.77を記録した。



奪三振率8.98、与四球率1.91、FIP4.47、fWARは1.8である。



同メディアは、被本塁打の多さは依然として課題としつつも、全体としては安定した投球だったと評価している。



メジャー1年目の2024年は防御率2.91、fWAR3.1をマーク。











一方で2025年は、9イニングあたりの被本塁打がリーグで2番目に多く、ポストシーズンでは防御率8.10と苦しんだ。



とりわけハムストリングの負傷から復帰した後の17試合では24本塁打を浴び、FIPも4.99という内容である。



それでも同メディアは「今永はすべてのシーズンで防御率4.00未満を記録し、1シーズン平均160イニング超を投げている」と主張。



さらに「稼働率と全体的に安定した成績は、カブスが今後も活用できるものだ」と、その価値を強調した。



来季の役割について、同メディアは「今永はローテーションの中盤から後半を担う強力な先発であり、それが2027年の本当の役割であれば、再契約は理にかなうかもしれない」と結論づけている。



今永と鈴木誠也外野手、日本人2選手が揃ってFAとなるカブス。



両選手の去就は、今オフの市場における大きな焦点となりそうだ。



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