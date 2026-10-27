◆ 真中氏が挙げた第4戦のキーマンは？「どういうふうに火が付くか」

ソフトバンクは27日、「SMBC日本シリーズ2026」第3戦でサヨナラ勝利を収め、2年連続の日本一へ王手をかけた。一方で3番・近藤健介、4番・栗原陵矢、5番・柳田悠岐が3試合続けて本塁打・打点なく抑えられている。

27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・佐伯貴弘氏は「やはりクリーンアップの所で打点がないというのが一番気になる所ではある。クリーンアップの打撃がどういうふうに繋がるか、ここが打たないと得点が入らないのでね」と指摘。もう1人の解説・野村弘樹氏は「第3戦を見ていても、打球が上がってもポップフライでいい当たりの打球が上がってきていないんですよ。栗原は一本ライトオーバーがあったが、なかなか今季の栗原かと言われるとそうではないと思う」と分析し「ただこのクリーンアップが当たってきたら大変ですよ。もっと上がってくると不気味ですよ、いつ打ってくるか分からないですからね」と語った。

MCの真中満氏は、第4戦のキーマンに近藤を挙げ「通常よりもちょっと状態がそこまでよくない。近藤が打ち出したら本当に手の付けられないことになる。4戦目以降どういうふうに火が付くかという所ですよね」と注目した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』