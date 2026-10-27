日米の頂上決戦、ともに4連勝なら21年ぶり史上3度目

日米の頂上決戦で、21年ぶりとなる珍しい記録が生まれる可能性がある。現在開催中の「SMBC日本シリーズ2026」とMLBのワールドシリーズは、ともに4勝先取で優勝が決まる方式。両シリーズが同じ年に4勝0敗のストレート決着となれば、2005年以来21年ぶり、史上3度目となる。

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日本シリーズでは、福岡ソフトバンクホークスが横浜DeNAベイスターズを相手に開幕3連勝。2年連続の日本一へ王手をかけている。一方、ワールドシリーズでもミルウォーキー・ブルワーズがタンパベイ・レイズを相手に3連勝を飾り、球団史上初の世界一まであと1勝に迫っている。

過去に日米のシリーズがともに4勝0敗で決着したのは、1990年と2005年の2度だけだ。

1990年の日本シリーズでは、西武ライオンズが読売ジャイアンツに4連勝。敵地の東京ドームで行われた第1戦を5-0、第2戦を9-5で制すると、本拠地に戻った第3戦も7-0で完封勝利。第4戦も7-3で勝利し、4試合合計28得点、8失点という圧倒的な強さで日本一に輝いた。

同年のワールドシリーズでは、シンシナティ・レッズがオークランド・アスレチックスを相手に4連勝。第1戦を7-0で制すると、第2戦は延長10回のサヨナラ勝ち。勢いそのままに第3戦、第4戦も制し、世界一に輝いた。

2005年の日本シリーズでは、千葉ロッテマリーンズが阪神タイガースに4連勝。第1戦を10-1、第2戦を10-0、第3戦を10-1と圧倒し、第4戦も3-2で勝利。4試合合計33得点を挙げ、31年ぶりの日本一を達成した。

一方、同年のワールドシリーズでは、シカゴ・ホワイトソックスがヒューストン・アストロズを4勝0敗で撃破。第4戦を1-0で制し、88年ぶりの世界一に輝いた。

なお、2025年までの日本シリーズで、引き分けを挟まずに4連勝で日本一が決まったケースは過去7度。1959年、1960年、1990年、2002年、2005年、2019年、2020年に記録されている。

2026年は日米ともに3連勝で王手をかける展開となった。ソフトバンクとブルワーズが次戦も制すれば、21年ぶりに日米の頂上決戦がともにストレート決着となる。

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