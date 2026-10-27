







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAが予定されるタリック・スクーバル投手の残留が重大ミッションの一つとなっている。同選手を巡っては熾烈な争奪戦の勃発は必至だが、スピード決着になる可能性もありそうだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スクーバルについては昨季まで2年連続サイヤング賞を獲得していること、ニューヨーク・メッツなど資金力に優れた球団が参戦するとみられることから、争奪戦を勝ち抜くには超大型契約が必要になると確実視されている。



同メディアは「代理人のスコット・ボラス氏は通常、可能な限り好条件の契約を引き出すために交渉を長引かせることをいとわない。しかし、12月1日にロックアウトが迫るなか、同氏は新たなルールが導入される前に選手との契約を確保しようと、各球団が積極的に動くと考えている」としつつ、「多くの球団にとって、新たな労使協定が発効した後よりも、今のうちに選手と契約する方が明らかに得策だと主張できる。なぜなら、今の方が球団は自分たちの望むことを、より自由に実行できるからだ」という同氏のコメントを紹介。



その上で、「交渉を予定しているドジャースをはじめ、各球団は迅速に獲得への熱意を伝え、条件を提示するとともに、素早く交渉を進められるよう備える必要がある。FA市場最大の目玉選手が、いつまでも獲得可能な状態にあるとは限らないからだ」と記している。











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