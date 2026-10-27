TMG、伊藤政則のDJ50周年イベントに登場、松本孝弘、ジャック・ブレイズ、エリック・マーティンが大阪天満宮でトーク

「MASA ITO's TALKING COLOSSEUM BATTLE OF ROCK supported by 生野金属」が10月15日、大阪天満宮にて開催された。オフィシャルレポートを掲載する。

このスペシャルトークバトルイベントは、世界のロックを語るパイオニアであり、評論家でもある伊藤政則のDJデビュー50周年を記念して実施されたもので、大阪を代表する名社・大阪天満宮にて1000名を超える観客とともに大事な節目をお祝い。さらに、日米トップクラスのミュージシャンが集結したスーパーロックグループで、前日10月14日に3rdアルバム『TMG Ⅲ SAYONARA』を発表したばかりのTMGから、松本孝弘（Bz）、ジャック・ブレイズ（Night Ranger）、エリック・マーティン（MR.BIG）の3人がゲストとして登場するなど、見どころ満載の約2時間となった。

まずイベントは、ジョン・ボン・ジョヴィによるタイトルコールという驚きの演出でスタートすると、前半は伊藤と一緒に”洋楽ヒット”を生み出してきた、元東芝EMI洋楽担当・金箱利夫氏と、元ワーナー洋楽担当・永島オサム氏が加わり「ROUND1 MASAのお宝鑑定団」を展開。金箱氏が「100着も作ってない。リッチー・サンボラ（BON JOVI）の指紋が付いてる（笑）」と解説する、1990年に東京ドームで行われた「FINAL COUNTDOWN IN BIG EGG 1990」の記念ジャケットを、永島氏が「なかなかレコード会社の人間がもらうことはない」と誇る「RIAA（全米レコード協会）認定スキッド・ロウ プラチナディスク」を披露すると、3人の思い出話は満開に。

阪神・淡路大震災のあと、BON JOVIが西宮スタジアムで行ったチャリティコンサートで伊藤のリクエスト曲がプレイされたこと、同じくMR.BIGによるチキンジョージ（神戸）でのチャリティー・アコースティック・ライブでは、チケットを扱った伊藤の番組に、「数がすごくて。万単位なんだよ！」（伊藤）というほどの応募ハガキが届いたことなどが3人によって明らかにされただけでなく、「MR. BIG（の人気）に火をつけてくれたのは、はっきり言って大阪だから」と、永島氏が伊藤の貢献を称えるシーンも。しかし話が進むと、「再結成しないのはそのせいだと思う（笑）」と伊藤が持論を唱える、セバスチャン・バック（スキッド・ロウ）の思いもよらない破天荒なハプニングも話題にのぼって来場者は爆笑。そこから金箱氏いわく「24：00を過ぎるとバッドマンになっちゃうんですよ（笑）」というBON JOVIの”キムチ&みそラーメン愛”や、永島氏が「もとは日本人だったんじゃないかな？」と評するエリック・マーティンの義理堅い人柄を表すエピソードまで飛び出し、人々は興味津々で貴重な体験談に耳を傾け続けた。

そして、小休憩を兼ねた折り返し地点では、豪華面々から祝福コメントが到着。TAKUMA（10-FEET）、大貫亜美（PUFFY）、岡野昭仁（ポルノグラフィティ）、増子直純（怒髪天）、吉井和哉、二井原実（LOUDNESS）、そしてジョン・ボン・ジョヴィ（BON JOVI）という、超強力ラインナップからの心のこもったメッセージは、伊藤の人望の厚さを感じさせるものだった。

その後イベントは、松本孝弘、ジャック・ブレイズ、エリック・マーティンを迎えて「ROUND2 MASAのトークバトルロワイヤル」に突入。冒頭は、前日、前々日に大阪公演が行われた「TMG LIVE 2026 ”SAYONARA”」を振り返り、「ツアーは半分ぐらい終わったところなんですけど、だんだん良くなって、みんなすごく楽しそうにやってくれて盛り上がってます」（松本）、「めちゃくちゃ楽しい！ 日本の観客は最高！ 特に大阪は！」（ジャック）、「日本に来て35年だけど、こうやってTMGでライブができることはすばらしい経験でとてもうれしい！」（エリック）と語られ会場に歓声を巻き起こした。

また、伊藤が松本に「バンドのリーダーとして2人（ジャック、エリック）がどういう人物か語っていただきたい。ここに2人がいないと思ってもいいですよ（笑）」とお願いすると、松本はジャックを「Night Rangerとして今でも年間80本とすごいライブツアーをやられてるんです。本当にショーマンですね。パフォーマンスも明るくて派手だし、ロックスターっていう感じがする」と話し、エリックに関しては「彼の声が入っただけで曲がキャッチーになる。僕が知ってるなかでもそれができる数少ないシンガー。本当にすばらしい」と絶賛する一方、ジャックも松本のことを「True Friend！ 真の絆をつくることができた」と続き、エリックも”リビングレジェンド”、”ギターヒーロー”と表現し、互いのリスペクトと3人の関係性を感じさせたほか、最新アルバム『TMG Ⅲ SAYONARA』についてのトークも。松本が「久しぶりに歌詞を書いてすごくおもしろかった」と述べたタイトルナンバー「SAYONARA」の意味についてジャックは「これからもあるよ！っていう期待のある言葉だと思ってる」と口にし、伊藤がそれに付随して「さよならのあとは、また明日！って言うんだよ」と日本の文化を伝えるひと幕も。

さらに伊藤がTMG結成の背景を掘り下げると、松本が「今から22年前。B'zがサンフランシスコのフィルモアという所でライブをやった時に、エリックとジャックが見に来てくれて楽屋で会ったんですけど、その時にTMGの構想を話してやってくれないか？って持ちかけたのが最初だったと思います」と当時を述懐し、ジャックが「22年前のことはよく覚えている。長い付き合いになるエリックとB'zのライブを見に行って、それからTMGを組むことができて、1stアルバムも出してツアーもして、それが本当にすばらしかったからまたすぐにやりたいと思って（松本に）聞いたら、「ちょっと考えさせて」って……（笑）！」と言われたことを発端に、バンド内での定番ジョークが、Let me think about it.（ちょっと考えさせて）になったエピソードも披露。

また、伊藤が曲作りに関して質問をすると、「曲が降りてくることってたまにありますよ」（松本）、「降りてくるのはいつも。「High Enough」（Damn Yankees）は、20分でできた」（ジャック）と話し、加えてオフタイムでも曲を作り続ける松本の姿を、ジャックとエリックが「ソングライティングマシーン（笑）」と形容して会場を沸かす場面もあった。そして最後は毎回ライブ前にやっているというTMGの掛け声で威勢よく約1時間のトークタイムは締めくくられた。

ゲストが立ち去ったあと、伊藤は「TMGが来てくれるとは……」と胸を熱くし、金箱・永島両氏への感謝の言葉も添え、「また番組でお会いしたいと思います」と、ついに終了……と思いきや、突然男性の声で、「やあ、Masa！ DJ生活50周年、本当におめでとう。俺たちも50周年を迎えているから、言ってみれば一緒に歳をとってきたってことだな。これってすばらしいことだし、本当にMASAの50周年を祝福しているよ。これからの人生もすばらしいものになるのを祈っている。君のモットーは「いまだ道なかば！」だって聞いたよ。俺たちにもまだ少し時間が残っているから君と一緒に道を歩んでいこうと思う。さて次は何かな？ まだ俺にもはっきり見えていないけど、いろんなことが待ち受けているような気がしているよ。MASAの未来もすばらしいものになるはずさ。皆の幸運を祈っているよ」という英語でのメッセージが。すると伊藤は”すごいね！ スティーヴ・ハリス（IRON MAIDEN）!? ”と即答。最後の最後に起きたビッグサプライズに伊藤も会場も興奮し、大盛況のうちに「MASA ITO's TALKING COLOSSEUM BATTLE OF ROCK supported by 生野金属」は幕を下ろした。

なお、イベントの各要所にはFM802のDJ・大抜卓人と落合健太郎が登壇。偉大な先輩DJのセレブレーションをMCやDJタイムで盛り上げた。そんな上記の模様は、FM802で10月18日、FM COCOLOで10月24日に特別番組としてオンエアされ、以降それぞれ7日間はradikoのタイムフリーで聴取できる。

文：服田昌子

写真提供：FM802、撮影：撮影＝達川範一（B ZONE）、渡邉一生

＜番組情報＞

『MASA ITO's TALKING COLOSSEUM BATTLE OF ROCK』

放送時間：

＜FM802＞

10月18日（日）21:00-22:00

＜FM COCOLO＞※再放送

10月24日（土）21:00-22:00

DJ:伊藤政則

トークパート出演：

TMG(松本孝弘(Bz)、ジャック・ブレイズ(Night Ranger)、エリック・マーティン(MR.BIG))

※大阪天満宮のイベントの模様をオンエア

コメント出演：

・TAKUMA（10-FEET）

・岡野昭仁（ポルノグラフィティ）

・吉井和哉

・ジョン・ボン・ジョヴィ（BON JOVI）

・スティーヴ・ハリス（IRON MAIDEN）

https://funky802.com/battle-of-rock/news1015_01.php