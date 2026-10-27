STARGLOWが「Slam Dunk」MV公開、グループ史上最難関ダンスに挑戦

BMSG所属の5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、2026年10月26日（月）にデジタルシングル「Slam Dunk」をリリース。あわせて同日21時にMusic Videoも公開した。

11月18日（水）リリースの1stアルバム『Aurora』からの先行配信シングルとなる「Slam Dunk」。David ArkwrightとSKY-HIが手掛けた本作は、バスケットボールをモチーフに、目の前に立ちはだかる高い壁や周囲からの下馬評さえも蹴散らし、自分たちの力で未来を切り拓いていくSTARGLOWの強い意志を詰め込んだエネルギー溢れるHIP HOPチューン。寄せられる期待も力に変え、何度でも高く飛び続ける5人。迷いや恐れに立ち止まることなく、仲間とともに前へ進み、まだ見ぬ高みへ挑み続ける姿を描いている。

公開されたMusic Videoは、振り付けを「RHT.」に所属するReiNaが担当。STARGLOW史上最難関となるダンスに5人が挑戦し、楽曲の持つ攻撃的なエネルギーを見事に体現した。さらに、歌詞に登場する「ビルより高くまで Fly up／月すら叩き込む Slam dunk」という言葉通り、メンバーそれぞれが夜景をバックに、天高く宙に浮かぶバスケットゴールの上で繰り広げるパフォーマンスシーンも大きな見どころだ。音楽、映像、パフォーマンスのすべてにおいて、STARGLOWのアティチュードが全開に詰まった映像作品に仕上がっている。なお、この先行配信リリースを記念して、豪華特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も決定している。

1stアルバム『Aurora』は、プレデビュー曲「Moonchaser」から最新シングル「Drivin' My Life」までの楽曲に、「Slam Dunk」やユニット曲など多数の新曲を加えた全14曲を収録。昨年9月のプレデビュー以降、怒涛の進化を遂げるSTARGLOWの多彩な魅力が詰まった、珠玉の一枚となっている。

さらにSTARGLOWはこのアルバムを引っ提げ、2027年1月より全国7都市14公演を巡る初のアリーナツアー『STARGLOW 1st Arena Tour 2027 Aurora - The Dawn -』を開催することが決定している。

＜リリース情報＞

STARGLOW

Digital Single「Slam Dunk」

配信中

https://starglow.lnk.to/SlamDunk

デジタルキャンペーン：https://starglow.tokyo/news/music/1471/

1st Album『Aurora』

2026年11月18日（水）発売

特設サイト：https://starglow-sp.com/Aurora/

ご予約・ご購入はこちら：https://STARGLOW.lnk.to/Aurora

CD収録予定内容（全品番共通）

01. Aurora

02. Star Wish

03. Green Light

04. Slam Dunk

05. My Job

06. Good Boys Anthem

07. Blast Off

08. 1 of 1 - TAIKI / GOICHI

09. Cherry - RUI / KANON / ADAM

10. Drivin' My Life

11. USOTSUKI

12. Graduation Day

13. WISHES

14. Moonchaser

＜ライブ情報＞

STARGLOW 1st Arena Tour 2027 Aurora - The Dawn -

特設サイト：https://starglow.tokyo/special/tour2027aurora

会場／日程：

【新潟】朱鷺メッセ

2027年1月16日（土）OPEN 17:00 / START 18:00

2027年1月17日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【愛知】AICHI SKY EXPO HALL A

2027年1月30日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年1月31日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【福岡】マリンメッセ福岡 B館

2027年2月6日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年2月7日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【北海道】北海きたえーる

2027年2月27日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年2月28日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【広島】広島グリーンアリーナ

2027年3月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年3月14日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【兵庫】GLION ARENA KOBE

2027年3月27日（土）OPEN 15:00 / START 16:00

2027年3月28日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

【東京】有明アリーナ

2027年4月10日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

2027年4月11日（日）OPEN 15:00 / START 16:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

Official Website：https://starglow.tokyo/