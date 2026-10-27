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OUT
投手交代：ピッチャー 吉野 光樹 に代わって 10番 岩田 将貴
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 東 克樹 に代わって 10番 吉野 光樹
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 成瀬 脩人 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 古市 尊 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・オスナ に代わって 10番 津森 宥紀
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 山本 祐大 に代わって 8番 山本 祐大
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OUT
8番 山本 祐大 ピッチャーライナー 3アウト
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代打：海野 隆司 に代わって 8番 山本 祐大
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OUT
7番 牧原 大成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 1アウト
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守備交代：ライト 井上 朋也 に代わって 7番 神里 和毅
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7番 井上 朋也 空振り三振 3アウト
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6番 三森 大貴 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 1アウト
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投手交代：ピッチャー 松本 晴 に代わって 10番 Ｒ・オスナ
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5番 柳田 悠岐 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
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松本 晴 がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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3番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、3塁
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2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1塁
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9番 成瀬 脩人 ライトフライ 1アウト
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2番 周東 佑京 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1、3塁
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9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 海野 隆司 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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7番 牧原 大成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
Ｄ1-0ソ
8番 古市 尊 センターヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 ソ 3アウト
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1塁ランナー三森 大貴 盗塁成功 ランナー：2塁
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7番 井上 朋也 空振り三振 2アウト
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6番 三森 大貴 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁
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6番 山川 穂高 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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5番 柳田 悠岐 ショートライナー 1アウト
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4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1塁
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4番 筒香 嘉智 サードゴロ 3アウト
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3番 佐野 恵太 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドダブルプレイ 3アウト
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2番 周東 佑京 デッドボール ランナー：1、2塁
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1番 正木 智也 レフトヒット ランナー：1塁
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9番 庄子 雄大 ショートゴロ 1アウト
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1番 度会 隆輝 ショートゴロ 3アウト
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9番 成瀬 脩人 ショートダブルプレイ 2アウト
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8番 古市 尊 センターヒット ランナー：1塁
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8番 海野 隆司 空振り三振 3アウト
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7番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1、3塁
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6番 山川 穂高 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 柳田 悠岐 ショートゴロ 2アウト
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4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 井上 朋也 サードゴロ 3アウト
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6番 三森 大貴 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト
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3番 近藤 健介 レフトフライ 3アウト
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2番 周東 佑京 ショートダブルプレイ 2アウト
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1番 正木 智也 デッドボール ランナー：1塁
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4番 筒香 嘉智 見逃し三振 3アウト
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3番 佐野 恵太 空振り三振 2アウト
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2番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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1番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 1アウト
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