







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた戦力再編に迫られている。既に様々なトレード案が浮上しているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、その中にはなるべく避けなければいけない案もあると主張している。



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同メディアが不安視しているのは、現在34歳のテオスカー・ヘルナンデス外野手をトレード放出し、空いた穴にシアトル・マリナーズ所属で31歳のランディ・アロザレーナ外野手を加えるという案。同選手は今季まで6年連続で20本塁打・20盗塁を達成している好打者で、今オフのFA市場における注目株の一人だ。



同メディアは「テオスカーは移籍1年目の輝きを再現できていない上、ポストシーズンでは三振を量産して低迷した。こうした状況を考えれば、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が彼を放出してアップグレードを図ろうと考えても不思議ではない。その獲得候補として、アロザレーナが目に留まるかもしれない」と言及。



ただ、「最優先すべきは、ホスエ・デポーラ外野手の出場機会を確保することだ。守備面はまだ改善の余地があるものの、打撃は既にメジャーで通用することを証明している。仮にチームがテオスカーを放出し、代わりにアロザレーナを獲得するのであれば、デポーラの出場機会を妨げる選手に8000万〜1億ドルを費やすことになる上、状況は悪化する可能性さえある。全く合理性がない」と指摘している。











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