「カブスの許容範囲を超える」鈴木誠也、FA市場で大型契約へ！？　QO提示…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手は、キャリア最高のシーズンを終えてフリーエージェント（FA）市場に出る。カブスは他球団を上回る条件を提示して主力打者を引き留めるかどうか、難しい判断を迫られていると、米メディア『ラウンドテーブル』が報じた。

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カブスには今オフ、FAとなる選手が多数いる。



同メディアは、イアン・ハップ外野手、ケビン・ゴーズマン投手、今永昇太投手、クレイ・ホームズ投手、マシュー・ボイド投手、カーソン・ケリー捕手らが流出する可能性があるとした上で、「鈴木はカブスが失うわけにはいかない選手だ」と位置づけた。



鈴木は2025年に151試合で打率.245、出塁率.326、長打率.478、32本塁打、31二塁打、103打点、5盗塁を記録。



2026年は143試合で打率.270、出塁率.368、長打率.473、26本塁打、31二塁打、86打点、3盗塁という成績だった。



本塁打と打点は減ったものの、打率は25ポイント上昇。



それを踏まえ、同メディアは「2026年は鈴木のキャリアで最高の成績を残した年だった」とし、自己最高のWAR5.1を記録したと評している。



守備でも成長を見せた。











メジャー1年目から4年連続でマイナスだったフィールディング・ランバリューは、今季85パーセンタイルに到達。



ナ・リーグ右翼手部門のゴールドグラブ賞最終候補にも選ばれた。



ナ・リーグの全守備選手の中でトップとなる守備防御点（14）とフィールディング・ランバリュー（8）を記録しており、初受賞の可能性も十分にあるという。



一方で、メジャー移籍後の5シーズンをシカゴで過ごした鈴木が、今オフに新天地を見つける可能性はますます高まっている。



同メディアは、米メディア『ジ・アスレチック』のパトリック・ムーニー記者による「鈴木は、投手陣の補強が急務であることや、野手4人にすでに総額6億ドル（約948億円）以上を投じていることを踏まえると、カブスの許容範囲を超える契約オファーを手にするだろうという見方がある」との分析を紹介している。



しかし、カブスは鈴木に大金を払うつもりが無いかもしれない。



すでにダンズビー・スワンソン内野手（1億7700万ドル）、アレックス・ブレグマン内野手（1億7500万ドル）、ニコ・ホーナー内野手（1億4100万ドル）、ピート・クロウ＝アームストロング外野手（1億500万ドル）と、大型契約を結んだ選手が並ぶためだ。



カブスは数週間以内に鈴木へクオリファイング・オファー（QO）を提示するとみられる。



ただ、同メディアは「スラッガーがそれを受け入れたら、かなりの驚きだ」とし、「弱いとされるFA市場で、今オフ大きな報酬を手にすることになる」と締めくくっている。



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