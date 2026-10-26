







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は来季も二刀流を継続する意向だが、その強すぎる出場意欲がかえってパフォーマンスを損なう可能性がある。今季は左膝や右上腕二頭筋、首など複数の問題を抱え、投打両面で本来の力を発揮できない時期が続いた。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスリジャニー・チャクラボーティ記者が10月23日（日本時間24日）に言及した。



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大谷は2023年に2度目の靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）を受け、2024年は投手として登板せず、2025年には段階的に投手復帰して14試合に登板した。そして2026年は本格的な二刀流復帰の年と位置付けられていたが、その負担は大きかった。



大谷のようなスーパースターにとって、時には何もしないことが最善の場合もあるとの指摘があがった。最高の打者にも最高の投手にもなることを追い求めた結果、どちらでも相手を圧倒できなくなる可能性がある。



さらに、責任感の強い大谷に自分でスケジュールを管理させてはいけないとの声もある。そうすれば試合に出場し続けて、自分が壊れるまでプレーしかねない。



今季は大谷の管理にも注目が集まるシーズンとなり、チャクラボーティ氏は「アナリストたちは相次いで警告を発しているが、最終的な判断はドジャースと大谷自身に委ねられている」と言及した。



投打で球界を席巻できる実力を持つ大谷だけに、球団も本人も二刀流を続けたい気持ちは強いのだろう。しかし、今季のように大きな負担が続くことで負傷者リスト（IL）入りとなってしまっては本末転倒だ。











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