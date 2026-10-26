阪神・工藤泰成は充実の1年になった。

工藤は4月5日に今季初昇格を果たすと、ビハインドゲームを中心に投げ、初登板となった4月19日の中日戦から5月19日の中日戦にかけて9試合連続無失点。5月26日の日本ハム戦、3連投となった5月28日の日本ハム戦で失点したが、6月以降は再び安定した投球を見せる。6月は月間10試合に登板して、3ホールド、防御率0.82、7月11日のヤクルト戦で自己最速163キロを計測するなど、7月も10試合に登板して、2勝5ホールド、防御率0.87。8月に入ってからは抑えを任され、最終的には57試合に登板して、3勝1敗13ホールド12セーブ、防御率1.05の成績を残した。

10月9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏は「若手なんですけど、タイガースの工藤。夏場までタイガースは岩崎がいったり、ドリスで凌いだりと場面で、決まらなかったんですよ。一番勝負時になって工藤を藤川監督が決めて使ったんですよ。見事に応えて、スピードもありましたけど、度胸が良かった。グラウンドさばきが、１球１球慎重に思いっ切って投げることを覚えてストッパーの位置を確立したところにタイガースの優勝にすごい貢献度が高かったなと思いました」と絶賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』