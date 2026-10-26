リーベルホテル大阪の「Cafe & Bar LIBER」では12月1日〜25日、クリスマスのアフタヌーンティー「Once Upon a Christmas 〜ある冬に始まる、甘いクリスマスの物語〜」を販売する。12日〜25日の期間には、クリスマス特別ディナーコースも販売する。

「Once Upon a Christmas 〜ある冬に始まる、甘いクリスマスの物語〜」

同アフタヌーンティーは、"スイーツで綴る、小さな物語"をコンセプトとした14種類のスイーツが登場。サンタクロースとトナカイがプレゼントを届けるまでの様子を表現したスイーツを、順番に並べている。

スイーツは、サンタクロースへの手紙をイメージした「サンタへのレタークッキー」をはじめ、「ピスタチオショコラのツリータルト」や「抹茶のリースフィナンシェ」、「あわてんぼうサンタのショコラロール」、「プレゼントボックスムース」など。

さらに、「カニとアボカドのケークサレ」などのセイボリーや、クリスマスならではの彩りの2種類のカクテルも用意している。

価格は5,000円〜5,800円。

子どもも一緒に楽しめる「キッズアフタヌーンティー」(1,000円〜1,500円)も用意している。

キッズアフタヌーンティー

クリスマス特別ディナーコースは、「ノエル・ルミナス」(1万1,000円)と「ノエル・セレブレ」(1万6,000円)の2種が登場。

クリスマスツリーをイメージした前菜「カリフラワーと酒粕 本ズワイガニのショーフロワ」やプレゼントを開けるような感覚が楽しめる魚料理「海の幸のカルタファタ ブイヤベーススープ」など、クリスマスならではの遊び心を取り入れた料理が並ぶ。

各プランの詳細・予約については、同ホテルのクリスマス特設ページにて確認できる。