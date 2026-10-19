村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBon 伊豆の国factory」は10月13日より、2026年のクリスマスケーキの予約受付を開始した。

ベリープレミアムファクトリーツリー

今年のクリスマスケーキは、「Berry Special Christmas ～いちご好きに贈るとっておきのクリスマス～」をテーマに展開する。いちご専門店がとことん静岡いちごにこだわり、本気でつくったケーキを取りそろえる。

「ベリープレミアムファクトリーツリー」(8号/2万5,000円)は、伊豆の国市内の契約農園のいちごを約150粒贅沢に使用し、外側も内側もいちごがぎっしりのツリー型ケーキ。

「クリスマスファクトリーショート」(5号/6,000円～)は、静岡県産いちごを中にぎっしり詰めた看板メニュー「ファクトリーショート」をクリスマス仕様に仕上げた。

クリスマスファクトリーショート

「クリスマスボンボンいちごタルト」(5号/5,500円)は、中に濃厚なピスタチオクリームとカスタードクリームを詰め、静岡県産いちごで華やかに仕上げたタルト。

クリスマスボンボンいちごタルト

「クリスマスボンボンショートケーキ」(4号/4,500円)は、ふわふわのスポンジに甘酸っぱいいちごとコクのあるクリームをはさんだケーキ。

クリスマスボンボンショートケーキ

工房で焼き上げる「いちごのバウムクーヘン ショコラ」を使用したリース風ケーキも、2種類(3号/2,200円～)用意する。

今年からは一人用や食べ比べの需要に応え、「メリーボンボンショート」「メリーファクトリーショート」「クリスマスいちごタルト」といったカットケーキ3種の予約受付も新たに開始した。

カットケーキ3種も予約可能

予約は12月15日まで受け付け、11月30日までの早期予約でシャンメリーをプレゼントする。11月8日と9日には、ケーキの食べ比べができる試食会(2,400円)も開催する。