ディー・アップは、束感つけまつげ「ラッシュフォーカス」の新デザイン5型を10月7日より全国発売する。

ラッシュフォーカス

「ラッシュフォーカス」は、つけるだけでトレンドの束感まつげが完成するつけまつげシリーズ。第3弾として、新たに11〜15の5型を展開する。

先行発売で好評だった新デザイン5型が全国のバラエティショップ、ドラッグストアなどの化粧品取扱店や公式オンラインショップで順次販売される。

自然になじむ束感と上向きカールで“アイドル級”の目元に

新作5型は、束の間隔・太さ・長さにこだわり、さまざまな目元になじむデザインに仕上げた。自まつげが伸びたような自然な仕上がりで、ナチュラルながら盛れる目元を演出するという。

また、根元からくるんと立ち上がった上向きカールを採用。目の縦幅を大きく見せ、360度どこから見ても自然で、パッチリとした印象的な目元に仕上がるとしている。

根元からくるんと立ち上がった上向きカール

さらに、人気No.1のつけまつげ接着剤「アイラッシュフィクサーEX552」のミニサイズも付属する。引っ張っても取れない圧倒的な密着力で、束感まつげを1日中しっかりキープするという。

ミニサイズの内容量は1mL。目元になじむ極細軸も採用している。

※仕上がりには個人差がある。

※密着力については同社調べ。

※「アイラッシュフィクサーEX552」はディー・アップつけまつげ接着剤シリーズ内において人気No.1。

