







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は来季も二刀流を継続する方針を明かした。さらに今オフの手術を行わないことも明かしているが、このままでは怪我が再発する懸念もある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が10月22日（日本時間23日）に言及した。



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アンドリュー・フリードマン編成本部長、ブランドン・ゴームズGM、大谷本人はいずれも、来季に二刀流へ戻る方針を明確にした。



その一方で、二刀流が大谷の身体やチーム編成にとって本当に最善なのかについては、フルシーズンを健康に完走できることを証明するまで議論が続くだろう。実際に大谷が二刀流で完走できたシーズンはほとんどない。



特に今季は左膝と右腕の故障によって投打の両面に影響が出てしまった。球団は同じことを繰り返さないためにも、今オフで最適な管理方法を見つける必要がある。



注目の集まる今後の二刀流について、ステビンス氏は「彼らは大谷の怪我に対処するために手術は必要ないとも主張しているが、その点については疑問が残る。とはいえ、彼が投手を諦めたくないこと、ドジャースもそれを求めなかったことは、まったく驚くことではない」と言及した。



大谷が二刀流で相手を圧倒する姿を見たいのは球団もファンも同じだ。しかし、今季のように強行出場を続けていると、いつか取り返しのつかない事態になるかもしれない。











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