沖縄発3人組バンド・HOME「Mirror Muscle」リリース、全国7都市対バンツアー開催も

インディーロックを軸に洗練されたサウンドスケープを展開し、国内外のシーンで急速に存在感を高めている沖縄在住の3人組バンド・HOMEが、ニューシングル「Mirror Muscle」を10月28日（水）に配信リリースした。

本作は、スニーカーセレクトショップ「atmos」のコンセプトショップ「TOKYO 23」より復刻発売されるNIKEのアイコンモデル「AIR JORDAN 1 ROYAL」のキャンペーン映像にも起用。レトロな質感を纏いながらも、リードシンセサイザーのメロディアスなフレーズが強烈な余韻を残す、壮大なスケール感を誇るシンセポップチューンに仕上がっている。

楽曲コンセプトは”見せかけの筋肉（Mirror Muscle）”。外見や上辺を取り繕い、互いの虚勢を競い合う切ない男女の恋愛模様を、HOMEならではの清冽かつムーディーな歌謡調のリリックへと落とし込んでいる。サウンド面では、メンバーのShunta Higaが楽曲の骨子を築き、ファジーでエッジの効いたギターソロを披露。o-pngはシンセサイザーとプログラミングによって楽曲を貫く高揚感を構築。さらにゲストパーカッションとして、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINのサポートをはじめ幅広く活躍するYusaku Sujinoが参加し、楽曲に華やかな躍動感を与えている。

制作陣には、前作「Deja Vu Slider」に引き続きグローバルな実力派クリエイター陣が集結。プロデュースおよびアレンジは、BTSのRMやHYUKOH、Balming Tigerなどの作品を手がける韓国のプロデューサー・JNKYRDが担当。ミックスはSunset Rollercoaster（落日飛車）のほぼ全作品を手がける台湾の名匠・Yuchain Wang、マスタリングは世界的巨匠・Joe LaPortaが担当し、国際基準のハイクオリティなサウンドを完成させている。

本作を引っ提げ、11月からは全国7都市を巡るツアー「YUNG MEN IN THE CAR TOUR 2026」を開催予定。本ツアーは11月2日（月）の福岡・INSAを皮切りに、大阪、愛知、北海道、京都、東京を対バン形式で巡り、12月6日（日）には地元・沖縄OUTPUTにてツアーファイナルとなるワンマンライブを実施。各地の対バン・ゲストには、Le Makeup、Pill Park（DJ）、a子、yonige、タデクイ、どんぐりず、bed、HANDLEKEEPER（DJ）といった、独自のカルチャーを牽引する多彩なアーティストが出揃っている。ツアーチケットは現在、各プレイガイドにて一般発売中。

＜リリース情報＞

HOME

「Mirror Muscle」

配信中

https://orcd.co/home-mirrormuscle

＜ライブ情報＞

HOME presents

YUNG MEN IN THE CAR TOUR 2026

福岡公演

2026年11月2日（月）@ 福岡 INSA

OPEN 18:30 / START 19:00

GUEST：Le Makeup

DJ : Pill Park

大阪公演

2026年11月4日（水）@大阪 ANIMA

OPEN 18:30 / START 19:00

GUEST：a子

名古屋公演

2026年11月5日（木）@名古屋 CLUB UPSET

OPEN 18:30 / START 19:00

GUEST：yonige

札幌公演

2026年11月8日（日）@札幌 Klub Counter Action

OPEN 17:30 / START 18:00

GUEST：タデクイ

京都公演

2026年11月19日（木）@京都 CLUB METRO

OPEN 18:30 / START 19:00

GUEST：DONGURIZU

東京公演

2026年11月20日（金）@渋谷WWW X

OPEN 18:00 / START 19:00

GUEST：bed

DJ : HANDLEKEEPER

沖縄公演

2026年12月6日（日）@沖縄 Output

OPEN 17:30 / START 18:00

※ワンマン公演

ADV ¥4,500 + 1D / U-23 ¥3,500 + 1D

チケット一般発売中

e+

https://eplus.jp/sf/word/0000156961

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=N8090034

ローソンチケット

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=751285