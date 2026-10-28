沖縄発3人組バンド・HOME「Mirror Muscle」リリース、全国7都市対バンツアー開催も

インディーロックを軸に洗練されたサウンドスケープを展開し、国内外のシーンで急速に存在感を高めている沖縄在住の3人組バンド・HOMEが、ニューシングル「Mirror Muscle」を10月28日（水）に配信リリースした。
本作は、スニーカーセレクトショップ「atmos」のコンセプトショップ「TOKYO 23」より復刻発売されるNIKEのアイコンモデル「AIR JORDAN 1 ROYAL」のキャンペーン映像にも起用。レトロな質感を纏いながらも、リードシンセサイザーのメロディアスなフレーズが強烈な余韻を残す、壮大なスケール感を誇るシンセポップチューンに仕上がっている。
楽曲コンセプトは”見せかけの筋肉（Mirror Muscle）”。外見や上辺を取り繕い、互いの虚勢を競い合う切ない男女の恋愛模様を、HOMEならではの清冽かつムーディーな歌謡調のリリックへと落とし込んでいる。サウンド面では、メンバーのShunta Higaが楽曲の骨子を築き、ファジーでエッジの効いたギターソロを披露。o-pngはシンセサイザーとプログラミングによって楽曲を貫く高揚感を構築。さらにゲストパーカッションとして、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINのサポートをはじめ幅広く活躍するYusaku Sujinoが参加し、楽曲に華やかな躍動感を与えている。
制作陣には、前作「Deja Vu Slider」に引き続きグローバルな実力派クリエイター陣が集結。プロデュースおよびアレンジは、BTSのRMやHYUKOH、Balming Tigerなどの作品を手がける韓国のプロデューサー・JNKYRDが担当。ミックスはSunset Rollercoaster（落日飛車）のほぼ全作品を手がける台湾の名匠・Yuchain Wang、マスタリングは世界的巨匠・Joe LaPortaが担当し、国際基準のハイクオリティなサウンドを完成させている。
本作を引っ提げ、11月からは全国7都市を巡るツアー「YUNG MEN IN THE CAR TOUR 2026」を開催予定。本ツアーは11月2日（月）の福岡・INSAを皮切りに、大阪、愛知、北海道、京都、東京を対バン形式で巡り、12月6日（日）には地元・沖縄OUTPUTにてツアーファイナルとなるワンマンライブを実施。各地の対バン・ゲストには、Le Makeup、Pill Park（DJ）、a子、yonige、タデクイ、どんぐりず、bed、HANDLEKEEPER（DJ）といった、独自のカルチャーを牽引する多彩なアーティストが出揃っている。ツアーチケットは現在、各プレイガイドにて一般発売中。
＜リリース情報＞
HOME
「Mirror Muscle」
配信中
https://orcd.co/home-mirrormuscle
＜ライブ情報＞
HOME presents
YUNG MEN IN THE CAR TOUR 2026
福岡公演
2026年11月2日（月）@ 福岡 INSA
OPEN 18:30 / START 19:00
GUEST：Le Makeup
DJ : Pill Park
大阪公演
2026年11月4日（水）@大阪 ANIMA
OPEN 18:30 / START 19:00
GUEST：a子
名古屋公演
2026年11月5日（木）@名古屋 CLUB UPSET
OPEN 18:30 / START 19:00
GUEST：yonige
札幌公演
2026年11月8日（日）@札幌 Klub Counter Action
OPEN 17:30 / START 18:00
GUEST：タデクイ
京都公演
2026年11月19日（木）@京都 CLUB METRO
OPEN 18:30 / START 19:00
GUEST：DONGURIZU
東京公演
2026年11月20日（金）@渋谷WWW X
OPEN 18:00 / START 19:00
GUEST：bed
DJ : HANDLEKEEPER
沖縄公演
2026年12月6日（日）@沖縄 Output
OPEN 17:30 / START 18:00
※ワンマン公演
ADV ¥4,500 + 1D / U-23 ¥3,500 + 1D
チケット一般発売中
e+
https://eplus.jp/sf/word/0000156961
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=N8090034
ローソンチケット