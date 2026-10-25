







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ優勝を目指す来季へ向け戦力再編に迫られている。FAが予定されている選手も複数いるが、中でもアレックス・ベシア投手については再契約は必須かもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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ベシアは2021年からドジャースでプレーしているリリーフ左腕で、今季は72登板、3勝1敗20ホールド3セーブ、防御率2.64とキャリアハイの登板数をマークしている。



同メディアは「エースのタリック・スクーバル投手を引き留めるために、ドジャースがあらゆる手を尽くすべきなのは言うまでもない。しかし、来季再び頂点に返り咲くためには、それ以外にも少なくとも3つの補強や戦力再編を行う必要がある」とした上で、3つの内の1つにベシアの再契約を選出。



理由については、「30歳の彼は加入以来、ドジャースのブルペンで重要な役割を担ってきた。今季の与四球率は9イニング当たり5.0個で四球を減らす必要はあるが、それでも、ブルペンに欠かせない存在であることに変わりはなく、球団はFAでの流出を許すべきではない。再びワールドシリーズ制覇を目指すためにはブルペンの強化が必要であり、ベシアとの再契約を最優先事項とすべきだ」と記している。











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